Точну кількість снарядів, яку замовила невідома країна, не називають

Німецький концерн Rheinmetall оголосив про те, що виготовить велику партію 155-мм боєприпасів для України вартістю 142 млн євро. Відповідне замовлення здійснила неназвана східноєвропейська країна, повідомили у прес-службі Rheinmetall у понеділок, 4 грудня.

«Дюссельдорфській технологічній групі було доручено доставити в цю східноєвропейську країну снаряди на суму близько 142 мільйонів євро. Замовлення включає п’ятизначну кількість повних артилерійських снарядів калібру 155 мм, тобто повну комбінацію снаряда, детонатора (для заряду вибухової речовини), метального заряду та капсуля (для запалювання порохового заряду)», – пояснили у прес-службі концерну.

Зазначається, що замовником є одна з країн НАТО, яка зобов’язалась забезпечити довгострокову підтримку Україні у боротьбу проти Росії. Боєприпаси планують доставити протягом 2025 року, а 40 тис. снарядів з попереднього замовлення країн-партнерів – протягом 2024. Точну кількість снарядів, яку замовила невідома країна, не називають.

У компанії додали, що виготовляти снаряди на замовлення неназваної країни Rheinmetall буде в Іспанії, за допомогою потужностей дочірньої компанії Rheinmetall Expal Munitions. У 2024 році, після значного збільшення потужностей, Rheinmetall планує виготовити близько 700 000 артилерійських снарядів на виробничих майданчиках у Німеччині, Іспанії, Південній Африці та Австралії.