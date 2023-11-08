120-мм боєприпаси призначені для застосування у мінометних установках

Найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на виготовлення та постачання приблизно 100 тис. 122-мм боєприпасів для мінометів. Боєприпаси надішлють до України в рамках чергового військового пакету допомоги від Німеччини, повідомили у середу, 8 листопада, у прес-службі концерну.

Компанія уклала контракт із Німеччиною на постачання мінометних боєприпасів, які увійдуть до пакета допомоги на 400 млн євро. Поставки розпочнуться найближчим часом та розраховані на два роки.

«Завдяки збільшеній дальності, підвищеній точності та оптимальній бойовій ефективності мінометні боєприпаси Rheinmetall можуть забезпечити сприятливі результати навіть під час операцій у складній місцевості та в міських умовах», – повідомили у прес-службі компанії.

Зазначимо, середній обсяг поставок мінометних боєприпасів Україні може становити приблизно 4000 одиниць на місяць.

Нагадаємо, 1 листопада німецький уряд оголосив про передачу чергового пакета військової допомоги Україні. До нього увійшли бронетранспортери, дрони та вантажний транспорт. Окрім того, Німеччина анонсувала нову передачу Україні 25 танків Leopard 1 A5.