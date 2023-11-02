Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Також уряд Німеччини анонсував передачу 25 танків Leopard 1 A5
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Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги. Українські військові отримають техніку, дрони та транспорт. Про це у середу, 1 листопада, повідомили на сайті Федерального уряду Німеччини.
У межах пакету військової допомоги Україні надали:
• 12 бронетранспортерів (назва невідома);
• 7 розвіддронів Primoco ONE;
• 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;
• 5 надводних дронів;
• 10 тисяч безпекових окулярів;
• 32 термінали для супутникового зв’язку;
• PCB-принтер (3D);
• 5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;
• 12 вантажівок типу MAN TGS.
Крім того, сили оборони України отримають 30 тисяч комплектів зимового одягу. Також Німеччина спільно із Данією анонсували передачу 25 танків Leopard 1 A5.
Нагадаємо, 20 жовтня 2023 року німецький уряд анонсував передачу Україні зенітних установок Gepard та десятків безпілотників. А 13 жовтня, Німеччина передала Україні десятки терміналів супутникового зв'язку, всюдиходи та машини.