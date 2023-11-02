Німеччина надасть Україні черговий пакет допомоги

Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги. Українські військові отримають техніку, дрони та транспорт. Про це у середу, 1 листопада, повідомили на сайті Федерального уряду Німеччини.

У межах пакету військової допомоги Україні надали:

• 12 бронетранспортерів (назва невідома);

• 7 розвіддронів Primoco ONE;

• 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;

• 5 надводних дронів;

• 10 тисяч безпекових окулярів;

• 32 термінали для супутникового зв’язку;

• PCB-принтер (3D);

• 5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;

• 12 вантажівок типу MAN TGS.

Крім того, сили оборони України отримають 30 тисяч комплектів зимового одягу. Також Німеччина спільно із Данією анонсували передачу 25 танків Leopard 1 A5.

Нагадаємо, 20 жовтня 2023 року німецький уряд анонсував передачу Україні зенітних установок Gepard та десятків безпілотників. А 13 жовтня, Німеччина передала Україні десятки терміналів супутникового зв'язку, всюдиходи та машини.