Україна отримає новий пакет військової допомоги від Німеччини
Зокрема, йдеться про зенітні установки Gepard та десятки безпілотників
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Німеччина анонсувала передачу нового пакета військової допомоги для України. Серед допомоги – німецькі зенітні установки Gepard, повідомили у прес-службі німецького уряду у п’ятницю, 20 жовтня.
«Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 млрд євро на 2023 рік (після 2 млрд євро на 2022 рік), а додаткові дозволи для прийняття зобов’язань у наступні роки становлять 10,5 млрд євро. Ці кошти мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні», – йдеться на сайті уряду Німеччини.
Згідно з оновленими списками німецької військової допомоги, Україна отримає:
- 20 безпілотників RQ-35 Heidrun;
- 20 БПЛА Vector;
- три зенітні установки Gepard;
- 13 машин охорони кордону;
- 3872 155-мм димових снарядів ;
- мостоукладач Biber;
- три тягачі HX81 та причепи до них.
Нагадаємо, тиждень тому, 13 жовтня, Німеччина передала Україні десятки терміналів супутникового зв'язку, всюдиходи та машини. З повним переліком переданої техніки можна ознайомитися тут.