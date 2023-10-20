Німецький уряд надасть Україні три зенітні установки Gepard

Німеччина анонсувала передачу нового пакета військової допомоги для України. Серед допомоги – німецькі зенітні установки Gepard, повідомили у прес-службі німецького уряду у п’ятницю, 20 жовтня.

«Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 млрд євро на 2023 рік (після 2 млрд євро на 2022 рік), а додаткові дозволи для прийняття зобов’язань у наступні роки становлять 10,5 млрд євро. Ці кошти мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні», – йдеться на сайті уряду Німеччини.

Згідно з оновленими списками німецької військової допомоги, Україна отримає:

20 безпілотників RQ-35 Heidrun;

20 БПЛА Vector;

три зенітні установки Gepard;

13 машин охорони кордону;

3872 155-мм димових снарядів ;

мостоукладач Biber;

три тягачі HX81 та причепи до них.

Нагадаємо, тиждень тому, 13 жовтня, Німеччина передала Україні десятки терміналів супутникового зв'язку, всюдиходи та машини. З повним переліком переданої техніки можна ознайомитися тут.