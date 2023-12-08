До пакета військової допомоги увійшов новітній німецький розвідкомплекс LUNA NG

Німеччина анонсувала передачу нового пакету військової допомоги для України. До нього увійдуть боєприпаси, медикаменти та дрони, йдеться в оновленні допису про військову допомогу уряду Німеччини від п’ятниці, 8 грудня.

Згідно з оновленими даними, Німеччина надала Україні:

розвідувальний комплекс LUNA NG;

10 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;

шість патрульних прикордонних автомобілів;

вісім вантажівок Zetros;

100 тис. аптечок та медикаменти;

70 автоматичних 70-мм гранатометів.

Окрім того, країна передала ще 250 155-мм артилерійських снарядів.Загалом Німеччина передала вже 26 тис. таких боєприпасів.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall оголосив про те, що виготовить велику партію 155-мм боєприпасів для України вартістю 142 млн євро. Зазначається, що замовником є одна з неназваних країн НАТО, яка зобов’язалась забезпечити довгострокову підтримку Україні у боротьбу проти Росії. Боєприпаси планують доставити протягом 2025 року, а 40 тис. снарядів з попереднього замовлення країн-партнерів – протягом 2024.