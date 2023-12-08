Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
До чергового пакету озброєння увійшли дрони, гранатомети та автомобілі
Німеччина анонсувала передачу нового пакету військової допомоги для України. До нього увійдуть боєприпаси, медикаменти та дрони, йдеться в оновленні допису про військову допомогу уряду Німеччини від п’ятниці, 8 грудня.
Згідно з оновленими даними, Німеччина надала Україні:
- розвідувальний комплекс LUNA NG;
- 10 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;
- шість патрульних прикордонних автомобілів;
- вісім вантажівок Zetros;
- 100 тис. аптечок та медикаменти;
- 70 автоматичних 70-мм гранатометів.
Окрім того, країна передала ще 250 155-мм артилерійських снарядів.Загалом Німеччина передала вже 26 тис. таких боєприпасів.
Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall оголосив про те, що виготовить велику партію 155-мм боєприпасів для України вартістю 142 млн євро. Зазначається, що замовником є одна з неназваних країн НАТО, яка зобов’язалась забезпечити довгострокову підтримку Україні у боротьбу проти Росії. Боєприпаси планують доставити протягом 2025 року, а 40 тис. снарядів з попереднього замовлення країн-партнерів – протягом 2024.