Деякі відомства Бундесверу на можуть забезпечити швидких та ефективних рішень

Генеральний інспектор німецького Бундесверу генерал-лейтенант Карстен Броєр в інтерв’ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявив, бачить недоліки у підготовці збройних сил для оборони країни та країн НАТО. Генерал-лейтенант у суботу, 9 грудня, підкреслив, що наразі в центрі уваги перебуває питання національної оборони Німеччини та союзників, передає DW.

За словами Карстена Броєра, у країні існують структури, які унеможливлюють швидкі та цілеспрямовані рішення. Це зумовлено тим, що протягом довгого часу Бундесвер орієнтувався на врегулювання міжнародних криз, а зараз намагається повернутися до ефективної національної оборони та оборони країн НАТО.

На тлі повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році та зростання виробництва російського озброєння, на думку Броєра, Бундесвер має готуватися до оборони. На питання, чи зможе Німеччина протистояти Росії в разі нападу на країни НАТО, генерал-лейтенант відповів, що країна не матиме альтернативи.

«Німеччина має звикнути до думки, що, можливо, нам колись доведеться вести оборонну війну», – заявив Карстен Броєр.

Генеральний інспектор Бундесверу додав, що війна Росії проти України демонструє значне зростання ролі безпілотників у всіх сферах – від розвідки до бойових завдань.

До слова, 9 грудня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі ослаблення підтримки іншими. За словами Шольца, війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом, тому важливо підтримувати Україну.