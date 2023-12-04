FPV-дрони придбані фондом Сергія Притули в рамках проекту «Рій помсти»

Благодійний фонд Сергія Притули запустив збір «Рій Помсти 2.0», мета якого зібрати 100 млн грн на 5000 FPV-дронів, які довели ефективність на фронті.

У рамках збору благодійний фонд планує придбати і передати силам оборони дрони FOXEER та БУЦЕФАЛ, а також супутнє обладнання до них. За умов нестачі снарядів FPV-дрон успішно замінюють їх на фронті.

«FPV-дрони замінюють нашим захисникам снаряди. У руках вправного оператора один дрон за кількасот доларів може пошкодити й вивести з ладу важку техніку ворога за мільйони доларів, при чому на глибині пару десятків кілометрів. Ворожих цілей багато — техніка, жива сила, фортифікаційні споруди, і це щоденна робота. Тому FPV потрібно ще більше і постачати їх маємо регулярно. Перший рій помсти вже відправлено на фронт. Черга за другим, долучайтеся», — розповів Сергій Притула.

В рамках збору фонд планує придбати та передати Силам оборони:

2500 FPV-дронів Foxeer 7 дюймів, які добре зарекомендували себе у знищенні ворожих цілей і використовуються для великого обсягу задач;

2500 FPV-дронів Буцефал 9 дюймів, які працюють на дальні дистанції, несуть більше корисного навантаження і дістають ворожі цілі на більшій глибині;

Супутнє обладнання: наземні станції віддаленого керування, ретранслятори та інше.

FPV-дрони та обладнання будуть розподілені між підрозділами, які працюють на найскладніших напрямках фронту.

Як повідомляє фонд, перші внески – по 3 млн грн вже зробили компанії Uklon та !FEST. Ще 5 млн грн, які зібрали додатково під час попереднього збору, додав фонд Сергія Притули.

Долучитися до збору Рій Помсти 2.0 можна за посиланнями:

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Нагадаємо, раніше Фонд Притули закупив для ЗСУ 40 одиниць британської бронетехніки.