Фонд Притули закупив для ЗСУ 40 одиниць британської бронетехніки
Вартість бронетехніки складає 65,5 млн грн
Благодійна організація «Фонд Сергія Притули» закупила для війська 40 одиниць броньованої техніки британського виробництва. Про це волонтер повідомив у вівторок, 7 листопада.
Техніка вже оплачена, зараз триває процес отримання експортних ліцензій та транзитних дозволів для доставки в Україну.
Спеціальний великий збір на цю партію Фонд не оголошував, частину бронетехніки закупили завдяки коштам з поточних донатів.
40 одиниць броні для Війська! 40!!! Їх купили ми з вами!!!— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) November 7, 2023
Десятки тисяч донатів від українців, компаній, небайдужих друзів з-за кордону склалися у великий бюджет, результат якого ви бачите на відео!
Отже, що купили:
30 Land Rover Snatch — колісні бронеавтомобілі, половину з… pic.twitter.com/6V27P0jdl0
Відтак, фонд купив таку техніку:
- 30 Land Rover Snatch – колісні бронеавтомобілі, половину з яких перероблять під медеваки;
- 4 FV432 – гусеничні броньовики, які теж перероблять для медичної евакуації;
- 4 FV434 – гусеничний броньовик з маніпулятором для ремонту та евакуації підбитої техніки з поля бою;
- 1 Spartan – гусеничний броньовик;
- 1 Sultan – гусеничний броньовик, який перероблять під медевак.
«Тішуся, коли знову українці та друзі України згуртувались та разом придбали велику партію броні для війська! Потреба у броні велика та постійна, бо це рятує життя. Ми маємо десятки запитів від підрозділів на будь-яку броню і разом цю потребу з вашою допомогою ми можемо закривати», – написав Притула у Twitter.