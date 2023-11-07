Серед закупленої техніки Land Rover Snatch, Spartan та Sultan

Благодійна організація «Фонд Сергія Притули» закупила для війська 40 одиниць броньованої техніки британського виробництва. Про це волонтер повідомив у вівторок, 7 листопада.

Техніка вже оплачена, зараз триває процес отримання експортних ліцензій та транзитних дозволів для доставки в Україну.

Спеціальний великий збір на цю партію Фонд не оголошував, частину бронетехніки закупили завдяки коштам з поточних донатів.

40 одиниць броні для Війська! 40!!! Їх купили ми з вами!!!



Десятки тисяч донатів від українців, компаній, небайдужих друзів з-за кордону склалися у великий бюджет, результат якого ви бачите на відео!



Отже, що купили:



30 Land Rover Snatch — колісні бронеавтомобілі, половину з… pic.twitter.com/6V27P0jdl0 — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) November 7, 2023

Відтак, фонд купив таку техніку:

30 Land Rover Snatch – колісні бронеавтомобілі, половину з яких перероблять під медеваки;

4 FV432 – гусеничні броньовики, які теж перероблять для медичної евакуації;

4 FV434 – гусеничний броньовик з маніпулятором для ремонту та евакуації підбитої техніки з поля бою;

1 Spartan – гусеничний броньовик;

1 Sultan – гусеничний броньовик, який перероблять під медевак.

«Тішуся, коли знову українці та друзі України згуртувались та разом придбали велику партію броні для війська! Потреба у броні велика та постійна, бо це рятує життя. Ми маємо десятки запитів від підрозділів на будь-яку броню і разом цю потребу з вашою допомогою ми можемо закривати», – написав Притула у Twitter.