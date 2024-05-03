Хлопчик після операції активний, радісний, непосидючий

Інститут серця МОЗ України оприлюднив неймовірну історію порятунку українськими хірургами 5-річного хлопчика з вродженою вадою серця, якого за кордоном відмовилися оперувати. Її розповів батько хлопчика, лікар, який п’ять років живе за кордоном і весь цей час боровся за життя сина Мартіна.

Коли батьки дізналися, що у сина вроджена вада серця, світ перевернувся, пише батько Василь. І начебто кошти є, і страховка, і уже скоро громадянство, але прооперувати хлопчика у провідній клініці не поспішали. Оскільки батько – лікар, він розумів, що відтягувати більше не можна, він стукав в усі двері, але дарма.Врешті-решт йому сказали: «Коли твій син буде помирати, подзвониш, протягом двох місяців прооперуємо. Операція – то лише на продовження життя».

Їхати оперувати в Україну? В Україні – війна, на Київ падають ракети, жінка вагітна. Але батьки вирішують довірити порятунок сина українським кардіохірургам.

«За все те добре, що зробив в житті, Бог мене звів з Олександром Миколайовичем Романюком. Я і раніше з ним консультував сина, дивились ЕХО, виписки, що відсилав телефоном. За ці два роки він і подавав надію, щоб я не зійшов з розуму з розпачу», – пише батько.

Закордонні фахівці негативно оцінили такий крок батька. Йому відверто казали, що в Україні не зможуть врятувати хлопчика, бо штучний клапан рано ставити. І що краще б йому українські кардіохірурги відверто сказали, що дитина помре, а не давали хибну надію. Та батьки довірилися українським спеціалістам.

«Перше запитання на роботі після операції – живий твій син? А мій син уже бігає по палаті. І ніякого штучного клапана. Син здоровий, румяний, не сяде ані на хвилинку. Як кажу, що важку ваду прооперували з малого розрізу під плечем, не вірять, питають чи взагалі серце оперували», – радісно повідомив батько.

Батьки 5-річного Мартіна щиро вдячні лікарю Олександру Романюку, який зробив сину операцію з міні-доступу – AV-комунікація, завдяки якій хлопчик тепер зможе повноцінно розвиватися, рости і радіти життю.