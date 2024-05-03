Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення

У Києві Служба безпеки України затримали місцевого жителя, який видавав себе за учасника «пошукової групи СБУ» і видурював гроші у сімей українських військовополонених. Про це повідомила прес-служба СБУ у п’ятницю, 3 травня.

Як розповіли у відомстві, киянин за 8-10 тис. доларів США обіцяв допомогу людям, які розшукують своїх близьких. Сума залежала від емоційного стану жертв та їхньої платоспроможності. Для переконливості фігурант повідомляв, що начебто має знайомих в силових структурах Росії, які вирішують питання щодо повернення додому українських військовополонених.

Слідство встановило, що чоловік вимагав з потерпілих переказувати гроші на його власні банківські картки, які надалі були вилучені під час обшуку. Після отримання коштів він припиняв спілкування зі своїми жертвами і більше не виходив з ними на зв'язок.

«Також у ході документування злочинної діяльності стало відомо, що він розміщує у соцмережах неправдиві повідомлення про збір грошей на авто для українських захисників», – йдеться у повідомленні.

За шахрайство, вчинене у великих розмірах, підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення.

В СБУ нагадують, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади.

«Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за «визволення» родича з полону, негайно звертайтесь до Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених: +38 044 321-11-21, +38 098 321-11-21, Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32 або на електронну адресу united_center@ssu.gov.ua», – зауважили у відомстві.