Зловмисники знали, що провадження і так мало бути закритим

У Харківській області працівники Державного бюро розслідувань та Нацполіції завершили розслідування щодо посадовця одного з районних управлінь поліції регіону та його спільника, які намагалися видурити 100 тис. доларів за нібито сприяння у закритті кримінального провадження. Про це повідомили у прес-службі ДБР у четвер, 25 квітня.

Як повідомили у відомстві, зловмисники дізнались, що їхній знайомий перевіряється на колабораціонізм. Знаючи наперед, що провадження має бути закрите через відсутність складу злочину, вони запропонували допомогу у закритті кримінального провадження та уникнення відповідальності.

Свої «послуги» ділки оцінили в 100 тис. доларів, у які входила допомога не лише фігуранту розслідування, але і ще двом чоловікам.

«Аби схилити чоловіків до надання хабаря, вони навіть роздрукували витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та розповіли, що у межах вказаного кримінального провадження вже відбуваються процесуальні дії, здійснюється збір доказів і скоро їм повідомлять про підозри», – зазначили в ДБР.

Після переговорів зловмисники погодились зменшити суму до 70 тис. доларів, але зауважували, що більшу частину мають передати своїм колегам-правоохоронцям, які ведуть розслідування.

Чоловіків викрили і затримали. Їм інкримінують закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою, за попередньою змовою групою осіб вчинене в особливо великих розмірах.