Зловмисників викрили, їм загрожує до 7 років в'язниці

Правоохоронці Києва викрили групу шахраїв, які під виглядом благодійного фонду збирали гроші для постраждалих від війни дітей. Внаслідок злочинних дій шахраям вдалось заволодіти маже 5 млн грн, повідомили у Київській міській прокуратурі у вівторок, 9 квітня.

Як розповіли у відомстві, зловмисники зареєстрували благодійну організацію та під виглядом благодійного фонду видурювали гроші начебто на допомогу дітям. Для цього шахраї залучили найманих осіб для роботи в кол-центрі, які здійснювали телефонні дзвінки та просили людей здійснювати перекази грошей на благодійність.

«Крім того, зловмисники розміщували в мережі інтернет неправдиву інформацію про благодійні проекти», – розповіли в прес-службі.

Загалом зловмисникам вдалося привласнити близько 5 млн грн, зібраних від імені благодійного фонду. Гроші вивели на підконтрольні банківські рахунки та витратили на власні потреби. Для маскування шахраї іноді переказували незначну частину отриманих грошей на благодійність.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, а затриманим повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі з позбавленням та з конфіскацією майна.

До слова, раніше Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України попередило, що впродовж останнього часу шахраї намагаються отримати від громадян цінну інформацію через нібито надання грошової допомоги від міжнародних донорів. Цю інформацію надалі використовують для зняття грошей з рахунків українців.