Компанія «Артхаус Трафік» випустила у повторний прокат фільм братів Сафді «Гарні часи» з Робертом Паттінсоном.

Загалом практика повторних прокатів, яка набуває поширення останнім часом (маємо одночасно повторний прокат «Сутінок» з тим же Паттінсоном), є дуже доброю. Можна не лише подивитись на великому екрані фільм, який свого часу пропустили з певних причин, а й передивитись його під іншим кутом зору. Це повною мірою стосується «Гарних часів».

Коли у 2017 році фільм, стартувавши на Каннському кінофестивалі, вийшов у прокат, ім’я братів Сафді мало що говорило публіці. Його розглядали скоріше як чергову успішну спробу Паттінсона «відмитись» від вампірської саги.

У Конні (Роберт Паттінсон) назріває план пограбування банку. Йому потрібен помічник. Ним стає молодший розумово відсталий брат Нік (Бен Сафді). Справа провалюється, Нік потрапляє у вʼязницю, і в Конні є тільки ніч на те, щоб витягнути брата. Герой Паттінсона перебуває у постійному русі. Він не зупиняється ані перед аферами, обманом чи зрадою. Він рухається дуже швидко та навпростець до мети. І за ним цікаво спостерігати.

Рух героя вулицями міста заворожує глядача та робить його співучасником подій. А тандем братів зробив місто повноправним персонажем.

Брати створили разом «Гарні часи» (2017) та «Неграновані коштовності» (2019). З 2024 року кожен знімає сам по собі і робить це досить успішно. Бенні зняв фільм «Незламний» та отримав приз Венеційського фестивалю. Джош – «Марті Супрім», що був одним із фаворитів оскарівських перегонів.

Після того як Джош та Бенні перестали знімати разом, стало очевидним, що у їхньому тандемі за динаміку, шалений темп та божевілля відповідав саме Джош. Герой Паттінсона чимось нагадує героя Шаламе із «Марті Супріма»: той самих нестримний рух, який заворожує. А унікальна можливість порівняти Паттінсона у «Сутінках» з Паттінсоном у «Гарних часах» додає глядацькому досвіду гурманського кайфу. Тож цього тижня точно варто піти у кіно.