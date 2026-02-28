Джош Сафді зняв перший без брата

Уже 15 березня відбудеться церемонія вручення премії «Оскар». ZAXID.NET розповідає про авторів, режисерів та фільми, що претендують на перемогу у головних номінаціях. Одним із номінантів у категорії «Найкращий режисер» – Джош Сафді із картиною «Марті Супрім. Геній комбінацій».

Цікаві факти про Джоша Сафді

Для Джоша Сафді це перша номінація на «Оскар». І перший фільм, який Джош зняв сам (не рахуючи першої студентської роботи).

Він народився 3 квітня 1984 року, закінчив Коледж комунікацій університету Бостона в 2007 році.

Джош до 2024 року працював у тандемі зі своїм молодшим братом Бенні Сафді. Разом вони створили такі фільми як «Добрі часи» (2017) та «Неграновані коштовності» (2019). Тепер кожен знімає сам по собі і робить це досить успішно. Бенні зняв фільм «Незламний» та отримав приз Венеційського фестивалю.

Джош відомий тим, що часто використовує непрофесійних акторів для створення максимального реалізму.

Після того, як Джош перестав знімати з братом, стало очевидним, що у їхньому тандемі за динаміку, шалений темп та божевілля відповідав саме він.

Він такоє є сценаристом фільму. Сафді бере реальну історію Марті Райсмана та перетворює її на універсальну притчу про ціну величі. Немає жодної зайвої сцени, жодного провисання.

Найкращі фільми братів Сафді:

Разом

«Неграновані коштовності» (Uncut Gems, 2019). Напружений трилер про нью-йоркського ювеліра-азартного гравця. У головній ролі знявся Адам Сендлер. Говард Ретнер – власник ювелірного бізнесу в Нью-Йорку, але пристрасть до ставок на спорт суттєво ускладнює йому життя. Перебуваючи по вуха в боргах, Говард раз по раз сподівається на черговий божевільний виграш, і ось одного разу удача посміхається йому у вигляді рідкісного опала з Ефіопії, який він збирається виставити на аукціон. Але чим ближче герой підбирається до угоди століття, тим більше проблем намотується в клубок нерозвʼязних наслідків від його дій.

Брати Конні і Нік – греки за походженням, але виросли і подорослішали вони на вулицях Квінса. Конні промишляє дрібними злочинами і піклується про Ніка. Втомившись перебиватися випадковими грошима, Конні планує пограбування, його мета – банк в Нью-Йорку. Взявши на справу Ніка, Конні не справляється з організацією, пограбування не вдається, і кількість проблем тільки зростає. Роль Конні зіграв Роберт Паттісон, а Ніка – Бенні Сафді. «Бог знає що» (Heaven Knows What, 2014). Створений на основі реальних подій, цей фільм захоплює глядача своєю емоційною глибиною та шокуючою прямотою, розповідає про наркозалежну дівчину. Головна героїня Гарлі опиняється в безвихідній ситуації. Вона живе на вулиці, намагаючись вижити за допомогою злодійств та грабежів. Чи зможе Гарлі вирватися з цього безвихідного життя? Що станеться, коли вона зіткнеться з людьми, що дбають про її долю?

Окремо