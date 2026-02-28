Обличчя «Оскара»: Джош Сафді у номінації «Найкращий режисер»
Хто претендує на головні нагороди?
Джош Сафді зняв перший без брата
Уже 15 березня відбудеться церемонія вручення премії «Оскар». ZAXID.NET розповідає про авторів, режисерів та фільми, що претендують на перемогу у головних номінаціях. Одним із номінантів у категорії «Найкращий режисер» – Джош Сафді із картиною «Марті Супрім. Геній комбінацій».
Цікаві факти про Джоша Сафді
- Для Джоша Сафді це перша номінація на «Оскар». І перший фільм, який Джош зняв сам (не рахуючи першої студентської роботи).
- Він народився 3 квітня 1984 року, закінчив Коледж комунікацій університету Бостона в 2007 році.
- Джош до 2024 року працював у тандемі зі своїм молодшим братом Бенні Сафді. Разом вони створили такі фільми як «Добрі часи» (2017) та «Неграновані коштовності» (2019). Тепер кожен знімає сам по собі і робить це досить успішно. Бенні зняв фільм «Незламний» та отримав приз Венеційського фестивалю.
- Джош відомий тим, що часто використовує непрофесійних акторів для створення максимального реалізму.
- Після того, як Джош перестав знімати з братом, стало очевидним, що у їхньому тандемі за динаміку, шалений темп та божевілля відповідав саме він.
- Він такоє є сценаристом фільму. Сафді бере реальну історію Марті Райсмана та перетворює її на універсальну притчу про ціну величі. Немає жодної зайвої сцени, жодного провисання.
Найкращі фільми братів Сафді:
Разом
- «Неграновані коштовності» (Uncut Gems, 2019). Напружений трилер про нью-йоркського ювеліра-азартного гравця. У головній ролі знявся Адам Сендлер. Говард Ретнер – власник ювелірного бізнесу в Нью-Йорку, але пристрасть до ставок на спорт суттєво ускладнює йому життя. Перебуваючи по вуха в боргах, Говард раз по раз сподівається на черговий божевільний виграш, і ось одного разу удача посміхається йому у вигляді рідкісного опала з Ефіопії, який він збирається виставити на аукціон. Але чим ближче герой підбирається до угоди століття, тим більше проблем намотується в клубок нерозвʼязних наслідків від його дій.
- «Добрий час» (Good Time, 2017). Брати Конні і Нік – греки за походженням, але виросли і подорослішали вони на вулицях Квінса. Конні промишляє дрібними злочинами і піклується про Ніка. Втомившись перебиватися випадковими грошима, Конні планує пограбування, його мета – банк в Нью-Йорку. Взявши на справу Ніка, Конні не справляється з організацією, пограбування не вдається, і кількість проблем тільки зростає. Роль Конні зіграв Роберт Паттісон, а Ніка – Бенні Сафді.
- «Бог знає що» (Heaven Knows What, 2014). Створений на основі реальних подій, цей фільм захоплює глядача своєю емоційною глибиною та шокуючою прямотою, розповідає про наркозалежну дівчину. Головна героїня Гарлі опиняється в безвихідній ситуації. Вона живе на вулиці, намагаючись вижити за допомогою злодійств та грабежів. Чи зможе Гарлі вирватися з цього безвихідного життя? Що станеться, коли вона зіткнеться з людьми, що дбають про її долю?
Окремо
- «Незламний» (The Smashing Machine, 2025), Бенні Сафді. Стрічка розповідає про життя і кар’єру Марка Керра – дворазового чемпіона UFC у важкій вазі. Головну роль виконав Двейн Джонсон, який для фільму зазнав радикальної фізичної трансформації: він схуд на 27 кілограмів і носив протези обличчя, щоб бути схожим на свого героя. Український боксер Олександр Усик втілив на екрані образ бійця змішаних єдиноборств Ігоря Вовчанчина. Вони з Керром зустрічалися на рингу двічі – у 1999 та 2000 роках. Обидва рази українець виграв бій за рішенням суддів. Фільм отримав приз за режисуру на Венеційському кінофестивалі. Фільм претендує на «Оскар» за найкращий грим та зачіски, що повʼязано з трансформацією Двейна Джонсона для ролі.
- «Марті Супрім. Геній комбінацій» (Marty Supreme, 2025), Джош Сафді. 1952-й, Нижній Іст-Сайд. Марті Маузер (Тімоті Шаламе) – продавець взуття у дядька. Він мріє зробити пінг-понг національним спортом Америки. Марті заради спорту, слави та перемоги готовий красти, брехати, маніпулювати, обдурити близьких, переспати з ким завгодно. Він заводить роман з голлівудською зіркою Кей Стоун (Гвінет Пелтроу), плете інтриги з її чоловіком-мільйонером, поки сам тоне в боргах. Але Марті не здається. Це чорна комедія про людину, яка готова знищити все навколо (і себе насамперед) заради мети. Сафді змушує глядача опинитись не просто на місці героя, я ніби стати самим героєм. Фільм став найбільшим хітом A24 та отримав девʼять номінацій на «Оскар».
