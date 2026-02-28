Вони починали в авторському кіно та гучних іспанських серіалах, а згодом стали обличчями світових блокбастерів і лауреатами престижних премій. Іспанські актори впевнено інтегрувалися в систему Голлівуду, зберігши власну харизму й культурну ідентичність. У цій добірці згадуємо зірок з Іспанії, яким вдалося підкорити американську кіноіндустрію та закріпитися серед її найяскравіших імен.

Хав’єр Бардем

Він став першим серед іспанців, хто отримав премію «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану. Він почав грати в іспанському кіно з шести років. У 1992 він зіграв у міжнародному хіті «Шинка, шинка» разом з майбутньою дружиною Пенелопою Крус. Після низки успішних ролей на батьківщині Бардем зіграв кубинського письменника Рейнальдо Аренаса у фільмі «Поки не настане ніч» (2000). За цю роль його номінували на «Оскара». У 2005 році Бардем знявся у драмі Алехандро Аменабара «Море всередині», зігравши паралізованого чоловіка, який бореться за легалізацію евтаназії. Ця роль принесла йому безліч нагород. Серед інших його вагомих робіт – «Любов під час холери» (2006), «Вікі Крістіна Барселона» (2007), «Старим тут не місце» (2008), «Їсти, молитися, кохати» (2010), «F-1» (2025).

Антоніо Бандерас

Народився у Малазі, де почав акторську карʼєру в місцевому театрі. У 19 років він переїхав до Мадрида, де його помітив режисер Педро Альмодовар, який почав запрошувати актора на помітні ролі. Зокрема, Альмодовар разом з Антоніо Бандерасом зробив пʼять фільмів, а «Жінки на межі нервового зриву» (1988) номінували на премію «Оскар» як найкращий фільм іноземною мовою. На початку 90-х Бандерас переїхав до США і, бувши справжньою зіркою в Іспанії, в Голлівуді почав із другорядних ролей – «Філадельфія» (1993), «Інтервʼю з вампіром» (1994). У наступні роки він перетворився на справжню зірку екшенів, зігравши у фільмах «Відчайдушний» (1995), «Убивці» (1995), «Маска Зорро» (1998). У 2000-х він прославився ролями у фільмах «Спокуса», «Фатальна жінка», драмі «Фріда».

Маріо Касас

Дебют у кіно відбувся у фільмі «Літній дощ», однак справжню популярність йому приніс фільм 2010 року «Три метри над рівнем неба», в якому Касас зіграв головну роль. Фільм став популярним широко поза межами Іспанії. У 2011 році його запросили на роль Улісес у серіал «Корабель», а за рік вийшла друга частина «Три метри над рівнем неба». Пробитись до Голлівуду йому вдалось завдяки ролі у серіалі 2016 року «Невидимий гість».