Викладач однієї з військових частин на Львівщини організував шахрайську схему та привласнював благодійну допомогу – комп’ютерну техніку, яку передавали для потреб військових. Наразі йому оголосили підозру в шахрайстві та підробці документів.

Як стало відомо ZAXID.NET із матеріалів справи, викладачу циклової комісії тактичної підготовки однієї з військових частин на Львівщині оголосили підозру в шахрайстві та підробці документів. За даними правоохоронців, військовий організував шахрайську схему, щоб привласнити комп’ютерну техніку.

Викладач шукав донорів благодійної допомоги, розповідав їм начебто у нього є повноваження представляти інтереси військової частини, щоб отримати від них вживані комп’ютери. Цю техніку військовий використовував на власний розсуд, зокрема продавав. У підроблених зверненнях військовий, зокрема, вказував вигадану посаду (відповідальний за комплектування), недійсний вихідний номер і тд.

Підозрюваний отримав понад 250 одиниць вживаної комп’ютерної техніки (монітори та настільні комп’ютери) від благодійної організації начебто для потреб військової частини, підписавши акти прийому-передачі, не маючи дозволу керівництва та повноважень для таких дій. Вказану техніку чоловік зберігав у приватному будинку та використовував для власних потреб, зокрема продавав.

Галицький районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу військовому, підозрюваному у шахрайстві та підробці документів – особисте зобов’язання. Досудове розслідування триває. Наразі невідомо прізвище підозрюваного та номер військової частини, де він служить.

Нагадаємо, що поліція розслідує безпідставні виплати військовим на Львівщині – у одній з військових частин чоловікам, які втекли зі служби, продовжували нараховувати мільйонні виплати. Посадовиці ТЦК із Львівщини призначили дрібний штраф за безпідставне виключення 17 чоловіків з військового обліку.