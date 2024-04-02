Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України попередило, що впродовж останнього часу дедалі частіше шахраї намагаються отримати від громадян цінну інформацію через нібито надання грошової допомоги від міжнародних донорів. Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба відомства у понеділок, 1 квітня.

Як повідомляється, шахраї поширюють фейкові посилання на реєстрацію для отримання грошової допомоги від Міжнародної організації з міграції ООН.

Своєю чергою, в Міжнародній організації з міграції наголошують, що ніколи не слід використовувати гугл-форми для збору будь-яких персональних даних для надання багатоцільової грошової допомоги.

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України наголосили, що громадянам не варто вводити дані платіжної картки на незнайомих і підозрілих вебсайтах та переходити за посиланнями з ненадійних джерел. Зокрема, ніколи не слід надавати наступну інформацію:

тризначний номер на звороті картки (CVV/CVC-код);

пін-код картки;

логін та пароль для інтернет-банкінгу;

коди (одноразові паролі) банку та від мобільних операторів.

У відомстві закликають повідомляти правоохоронні органи про випадки шахрайства.