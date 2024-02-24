Шахраї вигадали новий спосіб наживатися на родинах полонених

Невідомі особи пропонують родинам військовополонених за гроші «включити» полонених українських воїнів у списки на обмін. Про це у суботу, 24 лютого, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, зловмисники пропонують за винагороду «прискорити» процес обміну конкретного бійця. Для цього вони навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах.

«На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали «прохання» позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», – розповів він.

Лубінець наголосив, що працівники його відомства «сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану та ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру».

«Звертаюся до рідних військовополонених: будьте обережними та пам’ятайте – зловмисники можуть вигадувати нові способи нажитися на людському горі», – написав він.

Нагадаємо, нещодавно у Києві викрили двох колаборантів за спробу ошукати родичів військовополонених. Шахраї за гроші обіцяли посприяти внесенню військовополонених до «списків обміну».