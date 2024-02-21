У Рівному викрили 31-річного чоловіка, який позиціонував себе військовослужбовцем ЗСУ для втілення шахрайських схем. Так, чоловік заробив нечесним шляхом майже 125 тис. гривень, які витратив на себе. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомила у середу, 21 лютого, прес-служба поліції Рівненської області, рівнянин розмістив у соціальних мережах оголошення про збір коштів нібито на квадрокоптер, евакуацію поранених військових та мирного населення. Позиціонував себе, як військовослужбовець ЗСУ. Отримані під час збору майже 125 тис. гривень витратив на власні потреби. На цьому він не зупинився і, видаючи себе за представника кредитної установи, пропонував людям позику на вигідних умовах. Коли отримав 25 тис. гривень «страхового внеску» від однієї з потерпілих — перестав виходити на зв’язок.

Слідчі Рівненського РУП повідомили 31-річному чоловіку про підозру за двома фактами заволодіння чужим майном, вчиненого шляхом обману та повторно (ч.2 ст.190 ККУ), а суд обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою із правом внесення застави.

У скоєному рівнянин зізнається. Йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють особи потерпілих від шахрайських дій.