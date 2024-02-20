Колаборанти вимагали 60 тис. доларів

Співробітники Служби безпеки України у Києві затримали двох чоловіків, які вимагали у родичів двох військовополонених 60 тис. доларів. Гроші шахраї обіцяли передати учасникам окупаційних угруповань нібито для включення військовополонених до списків обміну. Про це у вівторок, 20 лютого, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними СБУ, чоловіки мали зв’язки серед окупантів та дистанційно отримували від них інформацію про українських полонених.

«При цьому повертати воїнів ЗСУ додому учасники схеми не збирались. Для переконливості при спілкуванні з родичами полонених українських бійців ділки видавали себе за співробітників правоохоронних органів», – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки викрила злочинців та затримала їх під час передачі останньої частини грошей. Під час обшуків у помешканнях затриманих слідчі вилучили підроблені посвідчення правоохоронних органів, візитну картку представника російської неурядової організації, розцінки за нібито конфіденційну інформацію про громадян України та інші речові докази.

Візитка, яку СБУ вилучила у підозрюваних

Слідчі СБУ повідомили обом чоловікам про підозру у пособництві державі-агресору. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У СБУ зауважують, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади!

Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за «визволення» родича з полону, потрібно звернутись до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених за номерами:

+38 044 321-11-21

+38 098 321-11-21

Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32

або на електронну адресу: united_center@ssu.gov.ua