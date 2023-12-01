У Харкові шахрай хотів обдурити вдову військового на 10 тисяч доларів

У Харкові шахрай представився дружині загиблого військового співробітником СБУ. За гроші він обіцяв повернути її нібито полоненого чоловіка, який насправді загинув. Про це у п’ятницю, 1 грудня, повідомили у прес-службі СБУ.

Військовий загинув у так званій сірій зоні, тому його тіло ще не передали близьким. Дізнавшись про це шахрай почав переконувати жінку, що її чоловік начебто перебуває в російському полоні. За 10 тисяч доларів харків’янин обіцяв внести прізвище чоловіка до списку на першочерговий обмін.

«Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігуранта і затримали його під час отримання грошей від потерпілої. При обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності», – йдеться у повідомлені.

Чоловіку оголосили про підозру у шахрайстві. Йому загрожує до восьми років ув’язнення. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.