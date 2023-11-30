Майже місяць аферист переписувався із заявницею

Жителька Галицької громади місяць переписувалася з іноземцем у соцмережі. Втершись у довіру жінки, інтернет-шахрай вмовив жінку перерахувати за неіснуючу посилку 607 тисяч гривень.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 30 листопада, жінка розповіла, що познайомилась в соціальній мережі з чоловіком, який проживає у Лондоні.

«Майже місяць аферист переписувався із заявницею. А опісля начебто надіслав жінці посилку із речами, дорогоцінними подарунками та грошовими коштами. Пізніше з іноземного номера телефону до жінки зателефонував невідомий чоловік, який представився агентом кур’єрської компанії та повідомив, що потрібно оплатити штраф за митний контроль за посилку», – інформують у поліції.

За кілька платежів прикарпатка переказала шахраєві майже 607 тисяч гривень, однак надіслану посилку так і не отримала.

Як інформував ZAXID.NET нещодавно подібний випадок трапився на Тернопільщині, де 59-річна жінка перерахувала шахраю 550 тис. грн.