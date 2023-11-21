Жінці пропонували бронювати готельні номери та ставити вподобайки

35-річна прикарпатка втратила 194 тис. грн через шахрайську схему з нібито підробітку в інтернеті. Щоб отримати оплату за виконану роботу, невідомили вмовили жінку внести на їхній рахунок власні кошти, а після переказу грошей зникли.

Як повідомили в поліції Івано-Франківської області 21 листопада, потерпіла знайшла інформацію про додатковий дохід у Telegram-каналі.

«Їй пропонували бронювати готельні номери та ставити вподобайки. За таку роботу аферисти обіцяли чималу винагороду. Довірлива заявниця виконала всі вказівки. Коли ж прийшов час для оплати, шахраї сказали, що кошти необхідно виводити. А для цього потрібно внести свої кошти», – розповіли в ГУ НП Івано-Франківської області.

Жінка кількома платежами надіслала шахраям понад 193 000 гривень, а після отримання грошей вони перестали виходити на зв’язок. Особи шахраїв наразі не встановлені.

Правоохоронці попереджають про ознаки шахрайських пропозицій роботи:

досвід не потрібен;

будь-хто може подати заявку;

вільний графік;

простота виконання завдань/замовлень;

потрібно вкласти власні кошти.

Щоб вберегти свої гроші, не варто вкладати власні гроші за роботу в інтернеті, адже в більшості випадків це пропозиції від шахраїв, а також сплачувати послуги, щоб оформитися на роботу в ту чи іншу організацію.

