Інтернет-шахраї виманили у жительки Івано-Франківська майже 200 тисяч гривень
35-річна прикарпатка втратила 194 тис. грн через шахрайську схему з нібито підробітку в інтернеті. Щоб отримати оплату за виконану роботу, невідомили вмовили жінку внести на їхній рахунок власні кошти, а після переказу грошей зникли.
Як повідомили в поліції Івано-Франківської області 21 листопада, потерпіла знайшла інформацію про додатковий дохід у Telegram-каналі.
«Їй пропонували бронювати готельні номери та ставити вподобайки. За таку роботу аферисти обіцяли чималу винагороду. Довірлива заявниця виконала всі вказівки. Коли ж прийшов час для оплати, шахраї сказали, що кошти необхідно виводити. А для цього потрібно внести свої кошти», – розповіли в ГУ НП Івано-Франківської області.
Жінка кількома платежами надіслала шахраям понад 193 000 гривень, а після отримання грошей вони перестали виходити на зв’язок. Особи шахраїв наразі не встановлені.
Правоохоронці попереджають про ознаки шахрайських пропозицій роботи:
- досвід не потрібен;
- будь-хто може подати заявку;
- вільний графік;
- простота виконання завдань/замовлень;
- потрібно вкласти власні кошти.
Щоб вберегти свої гроші, не варто вкладати власні гроші за роботу в інтернеті, адже в більшості випадків це пропозиції від шахраїв, а також сплачувати послуги, щоб оформитися на роботу в ту чи іншу організацію.