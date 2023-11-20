На Тернопільщині в чоловіка інтернет-шахраї виманили 450 тис. гривень. В шахрайську пастку потрапив житель Теребовлі. Йому невідомі повідомили в соціальній мережі про можливість заробити великий відсоток грошей за викуп різних товарів з аукціонів. За це він мав отримувати відсотки і стати співвласником бізнесу.

До співробітників поліції Теребовлі звернувся місцевий житель. Чоловік розповів, що його шахраї обдурили на 450 тис. гривень. Постраждалий додав, що в інтернеті знайшов оголошення про роботу онлайн. Чоловік написав компанії і йому запропонували зареєструватися на сайті та вкладати гроші за викуп товару. За те, що чоловік вкладатиме свої заощадження, шахраї пообіцяли повертати все з прибутком.

«Чоловік вирішив спробувати. Спочатку на незнайомий рахунок закинув 17 тис. гривень, йому на банківську картку повернули 22 тис. гривень. Надалі суми зростали. Упродовж двох днів він перерахував шахраям 450 тисяч гривень. Проте бажаного прибутку так не отримав», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 20 листопада.

Щоб повернути майже пів мільйона гривень назад, чоловік звернувся до правоохоронці області. Поліцейські за фактом шахрайства розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство в особливо великих розмірах). Винуватцям загрожує позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Наразі поліцейські з’ясовують усіх осіб, які можуть бути причетні до таких видів шахрайств.

Додамо, що 19 листопада поліцейські Тернопільщини зареєстрували ще два випадки шахрайств в інтернеті. В першому – чоловіку обіцяли платити за перегляд відео, але він прибутку не отримав і втратив 250 тис. грн. В другому випадку – тернополянка втратила 60 тис. грн теж за перегляд відео.