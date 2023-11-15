У підозрюваного також була спільниця

У вівторок, 14 листопада, правоохоронці затримали на Львівщині 41-річного раніше судимого за вбивство мешканця області, підозрюваного у шахрайстві на Вінничині, що завдало значної шкоди потерпілому. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

За даними слідства, вдень 12 листопада невідома жінка зателефонувала до потерпілого, назвалась його донькою, сказала, що потрапила у ДТП, перебуває у лікарні і потребує операції вартістю 200 тис. грн. За її словами, гроші потрібно було передати сину жінки, яка уже нібито оплатила хірургічне втручання.

За грошима до мешканця Вінничини приїхав підозрюваний – 41-річний львів’янин, раніше судимий за вбивство. Він забрав 200 тис. грн та 300 доларів США у потерпілого та виїхав за межі Вінницької області. Уранці 14 листопада його затримали на Львівщині.

Триває досудове розслідування.