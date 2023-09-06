Чоловік, якого викрили правоохоронці

Правоохоронці викрили 21-річного киянина, який зателефонував до двох львів'янок та повідомив, що їхні рідні потрапили у ДТП і їм потрібні гроші на операції. Одна з жінок надіслала шахраєві 40 тис. грн, а інша – 50 тис. грн та 2,5 тис. доларів. У прес-службі поліції Львівської області у середу, 6 вересня, розповіли, що зловмисник особисто приїжджав по гроші до жінок.

«Обидва випадки стались 4 вересня. У першому з них невідомий чоловік зателефонував до потерпілої, жительки Львова та повідомив, що її племінниця потрапила у ДТП, отримала травми й для термінової операції необхідні гроші. Жінка повірила у вигадану історію і надалі до неї додому приїхав незнайомець, якому вона передала 40 тис. грн. У другому випадку потерпіла передала зловмиснику 50 тис. грн та 2500 доларів для термінової операції своїй онучці, яка, за легендою шахрая, також потрапила у ДТП», – йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у шахрайстві. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі. Наразі все ще триває досудове розслідування.