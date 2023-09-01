На Тернопільщині працівниця «Ощадбанку» привласнювала собі депозити померлих людей
Загалом шахрайка привласнила понад 90 тис. гривень
Головна економістка Кременецького відділення «Ощадбанку» привласнювала собі депозити померлих людей. За це Кременецький районний суд присудив жінці півтора року умовного покарання та штраф в розмірі 119 тис. гривень. Також обвинувачена не має права займати відповідні посади, які пов'язані з наданням банківських послуг.
Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що жінка працювала в банку на посаді головного економіста з 20 вересня 2017 року. Працівниця фінустанови, маючи доступ до персональних даних та банківських реквізитів, знала, що два клієнти відділення підписали договір на вклад «Мій пенсійний депозит». Однак, невдовзі ці люди померли: перший вкладник помер 24 лютого 2019 року в Збаражі, а другий – 2 вересня 2020 року у Кременці.
«У головної економістки філії Тернопільського обласного управління AT «Ощадбанк» виник злочинний умисел. Обвинувачена за допомогою автоматизованої банківської системи "CardManagement" внесли інші дані і перевипустила банківську карточка померлої пенсіонерки. При цьому працівниця зазначила, що до, як банківського працівника, звернулася сама клієнтка, яка пред'явила свій паспорт», – йдеться у вироку Кременецького районного суду від 30 серпня. Таку ж саму процедуру з внесення не правдивих даних обвинувачена провела і з другою померлою клієнткою.
Надалі, з 14 травня 2021 року по 23 липня 2021 року обвинувачена знімала гроші з двох карточок через банкомати та розраховувалася ними в магазинах за продукти, оплачувала різні послуги. Загалом працівниця банку таємно викрала кошти з депозитних рахунків на суму понад 90 тис. гривень.
Обвинувачена у суді свою вину визнала і 26 серпня 2023 року підписала разом з прокурором угоду про визнання винуватості. Кременецький районний суд визнав жінку винною і присудив півтора року умовного покарання та штраф у розмірі 119 тис. гривень.