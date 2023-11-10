Дрони – це очі ЗСУ на фронті. Найчастіше військові «дивляться» через цивільні квадрокоптери DJI Mavic різних моделей, що купують за свої гроші або за допомогою волонтерських збірок. Дрони швидко знищуються, попит на них не вщухає.

Продавати дрони – хороша ідея для бізнесу. А дехто придумав, як її «удосконалити»: наприклад, побудувати на них фінансову піраміду, отримати мільйони і постаратися зам’яти справу. Як таке можливо під час війни? ZAXID.NET розповідає про шахрайську схему, в яку потрапили сотні волонтерів, військових і благодійних організацій. За підрахунками постраждалих, сума, яку вони втратили, може сягати поза 2 млн доларів.

Крок перший. Вибудувати репутацію

На початку жовтня львівська волонтерка Раміна Дадашева замовила два дрони DJI Mavic 3fmc в одеської підприємиці Олесі Матякіної, яку їй порекомендувала інша волонтерка, що вже отримала свої. Ціна, говорить Раміна Дадашева, була на нижній межі ринку. Якщо ринкова ціна дрону DJI Mavic 3T становить 205-215 тис. грн, то тут їх пропонували менше, ніж за 200 тисяч. З одного боку, це було дивно, адже купити дрони за кордоном за нижчою, ніж в Україні, ціною і завезти їх сюди – це велика праця. З іншого, є непоодинокі випадки, коли підприємці завозять обладнання для продажу за ринковими цінами, але перевіреним волонтерам продають частину за вхідною або трохи вищою ціною. Репутація Олесі Матякіної переважила сумніви.

Інформація про умови купівлі дронів в Олесі Матякіної і ціни на дрони, що отримували волонтери

Інформація про умови купівлі дронів в Олесі Матякіної і ціни на дрони, що отримували волонтери

Інша львівська волонтерка – Ані Саакян – розповідає, що дізналася про Олесю Матякіну ще у червні від військових: дрони для них через цю підприємицю замовляла дружина їхнього загиблого побратима. Ані Саакян перевірила інформацію, зібрала відгуки і теж замовила дрони в Олесі Матякіної. Отримала їх та стала розповідати про підприємицю колегам, коли у неї питали, де можна придбати дрони. Окрім того, говорить Ані Саакян, комунікаторка Олесі Матякіної – Ірина Приступа з Ковеля – попросила її допомогти, якщо вона радитиме підприємицю іншим, мовляв, сама вона не впорається з такою кількістю запитів. Волонтерка погодилась і так мимохіть стала посередницею разом з іще двома своїми друзями-волонтерами.

Скріншот допису Ані Саакян про велику партію дронів та умови співпраці

Скріншот допису Ані Саакян про велику партію дронів та умови співпраці

Кілька місяців все ішло добре. Дрони у Олесі Матякіної купила навіть Берегометська громада на Буковині – на майже 600 тис. грн. За підрахунками Ані Саакян, ФОП Олеся Матякіна передала 1045 дронів, замовлених за її посередництва.

Приймати замовлення Олесі Матякіній допомагала вже згадана Ірина Приступа, вона відповідала і за логістику. Деякі проплати за товар робилися на рахунки ТОВ «Бригантина», зареєстрованого на Київщині. Його керівником є Назар Ткаченко. Були задіяні й інші люди, та про них – згодом. Часто оплата за дрони відбувалася не лише на реквізити ФОП, для якого встановлений ліміт надходжень на рік, а й готівкою, на особисті карткові рахунки різних людей, на рахунки ТзОВ, криптовалютою, на PayPal – усіма можливими способами, говорять постраждалі.

Крок другий. Зібрати гроші, тримати на гачку

Перші питання до Олесі Матякіної у волонтерів та військових, які оплатили дрони, з’явились наприкінці серпня. Хтось не отримував дрони, за які давно заплатив, водночас, дехто їх отримував і у вересні, оплативши пізніше за колег.

«Я на початку жовтня замовила, на щастя, лише два дрони. Наприкінці жовтня, коли минули вже всі обіцяні терміни, стало зрозуміло, що мого замовлення, як і інших, немає. Розповідаються різні казки: то винен постачальник, то митниця – польська чи українська, то партія вже заїхала – але її немає. Питання стали виникати у багатьох волонтерів та військових, які зробили замовлення, і це вийшло назовні», – розповідає Раміна Дадашева.

Зараз у Facebook за хештегом #фопматякіна є вже десятки історій зі Львова, Чернівців, Києва тощо від постраждалих. Хтось заплатив 97 тис. грн, хтось купив два дорожчі дрони за майже 400 тис. грн, дехто заплатив понад 700 тис. грн. Вони об’єдналися в групу, до якої щодня долучаються нові люди. За словами Раміни Дадашевої, постраждалих вже більше сотні, цифра зростає. Загальна кількість замовлених у Олесі Матякіної дронів станом на 9 листопада (про які розповіли волонтери і військові) – понад 600, сума, на яку не видано товару станом на 9 листопада, – понад 50 млн грн (за підрахунками Ані Саакян загалом ідеться про понад 2 млн доларів).

«Скоріше за все, сума значно більша, тому що постійно випливають нові учасники», – додає Раміна Дадашева.

Вона також говорить, що організатори не зникли зовсім – вони далі обіцяють, що дрони будуть, іноді виходять на спільні відеодзвінки, а комусь навіть частково повертають кошти через анонімні перекази, здебільшого тим, хто погрожує заявою в поліцію або робить розголос.

«Я теж написала заяву на повернення, відповіді поки не отримала. У те, що дрони будуть, я не вірю. Це схоже на класичну фінансову піраміду – збираються гроші, за рахунок того, що грошова маса росте і росте, є з чого закривати запити. А потім в один момент це просто перестає працювати. Так і сталося», – каже Раміна Дадашева.

Керівниця БО «Котики по-київськи» Лайті Місріханова, яка також постраждала у цій схемі, говорить, що впродовж 6-7 листопада підприємці повернули на рахунки волонтерів близько 1 млн грн. Гроші приходять з «лівих» карток фізосіб тим, у кого було невелике замовлення на 1-2 дрони.

«А є благодійні фонди, волонтери, які робили замовлення на мільйони. Я збираю заяви на повернення і бачила платіжку на 8 млн грн, у мене волосся дибки стає. І це ще не всі постраждалі зголосилися. Дрони ж різні – одні коштували 69 тис., інші – майже 200 тис. Останні – найбільш ходові, тому суми величезні. Хтось намагається перекрити з власних грошей, я от думала продати машину, але без неї не зможу. У кожного волонтера – своя історія», – каже Лайті Місріханова.

Крок третій. Знайти цапа відбувайла, погрожувати

Історія керівниці БО «Котики по-київськи» схожа на інші – вона почула від кількох людей про дещо дешевші квадрокоптери, що вже передали ЗСУ, і у вересні замовила в Олесі Матякіної шість дронів на 414 тис. грн. Їй пообіцяли, що вони приїдуть через місяць. У середині жовтня, коли обіцяний термін сплив, жінці передали контакти Ірини Приступи, та казала, що дрони вже є і «завтра» вона їх відправить. А потому – просто зникла. Тоді Лайті Місріханова написала перший допис на цю тему у Facebook.

«У коментарі прийшов такий Олександр Ронін, хоча його справжнє прізвище – Бородін. Він сказав, що він траблшутер, що безкоштовно допомагає волонтерам – лише просив прибрати допис, радити його (Бородіна – ред.) і його колег з Telegram-каналу ЗСУ Hub іншим постраждалим. Запропонував зустрітися», – розповідає волонтерка.

Дрони їй були потрібні, тож вона призначила зустріч у своєму офісі, взявши для підтримки подругу. Перше, що зробив «траблшутер», коли прийшов, – це поклав на журнальний столик ніж. А поряд – телефон, імовірно, для запису розмови.

«Подруга перелякалася, але я виїжджала на досвіді – перейшла на жарти. Кажу, ви, мабуть, і зброю маєте, на що почула, що так – пістолет, куди ж без нього, всі з ними ходять. Я вирішила не кіпішувати, бо не знаю, що за людина переді мною, і жартувала далі. Потім він тим ножем розколупав до чаю протермінованого шоколадного Миколайчика, що лежав у нас в офісі», – розповідає Лайті Місріханова.

Олександр Бородін казав, що Олеся Матякіна – хороша жінка, яка завезла в Україну вже 7 тис. дронів, що вони знайомі ще з часів «одеської банди». За його словами, в усьому винна Ірина Приступа, і він, мовляв, вже до неї їздив.

Олександр Бородін надіслав одній з волонтерок фото нібито на підтвердження звернення до правоохоронців щодо ситуації із затримкою дронів

«Пізніше ми дізналися, що нібито Ірина віддала гроші якомусь постачальнику, а він пропав. Але ж невідомо, що з того, що вони кажуть, – правда. Олеся Матякіна сказала, що взагалі не знала про те, що відбувається в команді, поки ми їй не подзвонили, хоча гроші на свій рахунок приймала без проблем. Якщо це все аналізувати, інформація не збігається – кожен говорить щось своє, кожного дня з’являються нові історії. А результат один – ані дронів, ані грошей», – каже волонтерка.

Коли волонтери активно почали згадувати Олесю Матякіну, Ірину Приступу та Назара Ткаченка в соцмережах, під «роздачу» потрапила й Ані Саакян. Дехто вважає її задіяною у шахрайській схемі – свідомо чи несвідомо – посередницею. Адже замовлення на дрони, зокрема через Ані Саакян, приймалися ще 11 жовтня, хоча вже тоді були замовники, які не отримали дрони, оплачені ще 2 серпня. Дехто з волонтерів говорить, що провина Ані Саакян у тому, що вона не побачила або не хотіла побачити вчасно, що ідеться про оборудку. Сама волонтерка говорить, що підприємці погрожували і їй.

«Як би не було неприємно це визнавати, схоже, мене разом з моїми добрими намірами і вірою в дрони як одну з основ нашого збройного спротиву, а до того ж ще й моїх друзів, шахраї використали як наживку для побудови фінансової піраміди. Я звикла тримати свою агентність при собі, а тут раптом опинилась в ситуації, в якій не змогла відповідати за свої слова перед людьми, бо слова ці зазвичай передавались від Ірини, як основної “організаторки процесу”, і виявились брехнею, хоч довгий час виглядало, нібито справді є затримки, як це часто стається з товарами типу квадрокоптерів», – говорить Ані Саакян.

Також деякі постраждалі звинувачують волонтерку у «наварі на дронах». За її словами, Ірина Приступа справді запропонувала Саакян 3% за посередництво в комунікації, та за ці гроші, за домовленістю з Олесею Матякіною, мали оплачуватися замовлення безпілотників літакового типу, що робила Ані Саакян. Вона оприлюднила договір на постачання таких БПЛА, а також говорить, що її волонтерські рахунки зареєстровані у податковій, а усі звіти за попередні збори є на сторінці у Facebook. На думку декого із постраждалих, саме ця фінансова, хоч і волонтерська, зацікавленість не дала вчасно побачити, що відбувається і спонукала Ані Саакян приймати замовлення на дрони до останнього.

«Жодних грошей на власні рахунки від кого-небудь з підозрюваних не отримувала, крім одного переказу з карти Олесі Матякіної сумою 2500 грн, щоб перекрити витрати на поштову відправку дронів замовникам, і це можна перевірити», – додає Ані Саакян. Її підтримує і захищає низка інших волонтерів – львівських і не лише, які вважають її такою ж жертвою шахраїв, як й інші.

За даними волонтерів, зараз Олеся Матякіна перебуває у Туреччині. Ірина Приступа і Назар Ткаченко – в Україні. Вони говорять, що не планують тікати, хоча постраждалі не надто у це вірять. Із усіх цих людей ZAXID.NET вдалося сконтактувати з Іриною Приступою. Під час дзвінка 9 листопада о 13:30 вона відмовилась коментувати ситуацію телефоном і пообіцяла приїхати наступного дня з Ковеля до Львова, щоб поговорити: «сьогодні вже не встигну, не планувала». Та зранку 10 листопада на запитання про час зустрічі Ірина Приступа відповіла, що вийде на зв’язок після того, як матиме повну інформацію, мовляв, звернулась до правоохоронців, банків і податківців: «на жаль, тільки вчора запустили в хід». Можливо, після розмови і обіду жінка справді вирішила нарешті розібратись в ситуації, що тягнеться не перший місяць, та більше виглядає на те, що вона проконсультувалась з кимось про те, що відповідати журналістам.

Крок четвертий. Розкрити справжнє обличчя

Раміна Дадашева розповідає, що волонтери перевірили серійні номери кількох дронів, отриманих від Олесі Матякіної, що ще не задіяні на фронті.

«Виявилося, що це серійні номери іншого магазину, який їх завіз в Україну. Тобто ці дрони купувалися в Україні, імовірно, за завищеною ціною. Сама підприємиця так і не надала жодного митного договору, чи є у неї склад – невідомо», – говорить волонтерка.

То хто ж такі Олеся Матякіна, Ірина Приступа, Назар Ткаченко та Олександр Бородін?

Підприємиця Олеся Матякіна зареєстрована у місті Теплодар на Одещині у жовтні 2019 року. Основний вид її діяльності досить розмитий – неспеціалізована оптова торгівля. Загалом при реєстрації вказано 25 видів діяльності. За даними системи YouControl, цьогоріч вона виграла тендер на постачання трьох квадрокоптерів DJI Mavic 3T на суму 595 тис. 200 грн Берегометівській селищній раді. Як відомо із дописів волонтерів, селищна рада отримала дрони і передала їх військовим.

У 2021 році жінка заснувала ТОВ «Юпітер Лайт» у своїй квартирі в селі Крижанівка на Одещині, що займається оптовою торгівлею фармацевтичними товарами. Також вона має ще один ФОП, основний вид діяльності якого – агентство нерухомості. Саме до цього ФОПа є три позовні заяви – одна від 20 жовтня 2023 року, дві – від 6 листопада. У всіх ідеться про стягнення з підприємиці грошей за невиконання обов’язків за договором. Серед позивачів – два ТОВ і благодійний фонд «Даруй добро» з Харкова. Наразі у судовому реєстрі є лише один документ, в якому зазначено, що ТОВ «Абіка» з Борисполя на Київщині хоче стягнути з Олесі Матякіної 708 тис. грн. Оскільки постраждалі волонтери пишуть заяви в поліції, то позовів до підприємиці може побільшати.

Друга дійова особа у справі – «головна організаторка процесу» Ірина Приступа. Жінка – мешканка Ковеля, власниця салону краси Beauty Zona у Луцьку, який відкрила вже під час війни. За словами деяких волонтерів і місцевих ЗМІ, під час пандемії коронавірусу Ірина Приступа заробляла за схожою схемою.

«У квітні 2020 року, продаючи неіснуючий товар через інтернет та отримуючи у підприємців товари під обіцянку розрахуватися потім, волинянка ошукала потерпілих іще на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень», – торік Іриною Приступою зайнялися правоохоронці.

Справді, за даними системи YouControl, у квітні-червні 2020 року Ірина Приступа виграла 13 тендерів на суму понад 600 тис. грн на постачання місцевим комунальним закладам охорони здоров’я затребуваних тоді захисних окулярів, щитків, масок, рукавичок, бахіл і комбінезонів. Такі ж товари вона продала ВГО «Федерація боксу України». Того ж 2020 року на Ірину Приступу було відкрито сім виконавчих проваджень про стягнення коштів за неоплачений товар, що вона перепродала.

У коментарях під новинами про Ірину Приступу (дівоче прізвище – Лучко) та в соцмережах волиняни розповідають, що ще раніше жінка шахраювала з талонами на пальне, також вони з чоловіком буцімто займалися розмитненням машин, але – ні грошей, ні розмитнення клієнти не отримали.

Наступний – Назар Ткаченко із селища Чабани на Київщині, де зареєстроване його ТОВ «Бригантина», що отримувало частину волонтерських коштів за дрони. 11 місяців тому чоловік відкрив ФОП, основна діяльність якого – рекламні агентства. За даними судового реєстру, людина з ПІБ Ткаченко Назар Сергійович, упродовж 2018-2023 років кілька разів притягалася до відповідальності у суді, зокрема у справах про стягнення заборгованості за позикою, за вчинені ним ДТП і за кермування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

І кілька слів про одесита Олександра Бородіна, який погрожував Лайті Місріхановій та її подрузі. За словами волонтерки, у коментарях під її дописами він назвався військовим – снайпером розвідгрупи. Через знайомих у ЗСУ вона з’ясувала, що Олександр Бородін справді служив у 35-й бригаді морпіхів, але ще в квітні 2022 року самовільно залишив частину. Та у розшуку його чомусь немає. Цікаво, що Олеся Матякіна у його контактах записана як «Олеся Крестная мама».

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Постраждалі волонтери, військові, благодійні фонди вважають, що зібрані з них гроші вивели у криптовалюту і годі й шукати їхнього сліду. А дрони, імовірно, ніхто не ввозив в Україну щонайменше від серпня.

Скріншот із допису волонтерки Ксенії Шестакової, яка також є постраждалою у справі

«Я ще день тому не хотіла подавати заяву, думала, все вирішиться, вони говорили, що їдуть 200 дронів. Думала, може ми справді зводимо наклепи? Та нерви не витримали, потрібно діяти. Під час війни – це просто неможлива історія. Дрони, що могли би допомагати, десь зависли. Я не уявляю, як вони лягають спати. Та якось же сплять», – каже Лайті Місріханова.

Станом на 10 листопада постраждалі волонтери, військові і фонди написали вже кілька десятків заяв у правоохоронні органи. Там їх мають об’єднати в одне провадження. Деякі з постраждалих зверталися також в СБУ, кажуть, працівники Служби займаються справою. Постраждалі додають, що згадані підприємці досі можуть приймати замовлення – якщо не на дрони, то на інші товари для ЗСУ, тож просять нічого у них не замовляти, аби не бути ошуканими.