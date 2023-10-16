Шахрайка встигла ошукати трьох постраждалих на понад 30 тис. грн

Поліцейські затримали 26-річну мешканку Червоноградського району на Львівщині за продаж неіснуючих товарів для військових. За попередньою інформацією, шахрайка встигла ошукати трьох постраждалих (двох військових та родича військового) на суму понад 30 тис. грн.

Як розповіли в обласній прокуратурі, мешканка Львівщини поширювала в соцмережах та месенджерах інформацію про продаж військової амуніції, якої насправді не мала. Отримані гроші від замовників товарів вона привласнювала.

«Вона створила профілі у соцмережах Instagram та Telegram, де пропонувала придбати військову форму, військовий шолом, переносні зарядні пристрої тощо. За товар просила повну передоплату на банківську картку. Водночас жодних товарів у підозрюваної не було, а одержаними грошима вона розпоряджалися на власні потреби», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У поліції зазначили, що підозрювана в шахрайстві є мешканкою Червоноградського району. Наразі у справі встановлено трьох постраждалих, яких жінка встигла ошукати на майже 30 тис. грн – двоє військовослужбовців ЗСУ та ще один родич військового. Вони переказали кошти на вказаний в оголошенні рахунок, але замовленого так і не дочекались. Правоохоронці ще встановлюють інших постраждалих.

Затриманій повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 ККУ). Їй загрожує штраф або позбавлення волі на термін до п’яти років. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід.