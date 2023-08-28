Львів'янка Катерина Сегет, яку звинувачують в шахрайстві з грішми на допомогу ЗСУ

25-річну львівську театрознавицю Катерину Сегет звинувачують в шахрайстві з коштами на допомогу ЗСУ. Постраждалі стверджують, що передали їй гроші на купівлю дронів та інших засобів для військових, у результаті необхідний товар не отримали. Гроші за невиконане замовлення жінка також не повернула. З цього приводу поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства.

«Зафіксуйте собі всі їх номери телефонів, аватарки, фото і не вірте в їх чесність! Вони беруть гроші і обіцяють привезти різні речі (дрони, оптику, павербанки, турнікети)! Насправді нічого не привозять, обіцяють повернути гроші, а потім шукають нових «замовників», беруть в них гроші і повертають з проблемами попереднім і тд.!», – повідомила у Facebook львівська волонтерка, підприємиця Ольга Тесляк.

З її слів, причетними до схеми є львів’яни Катерина Сегет, Євгеній Лісняк, а також Дмитро Родіонов, який проживає в Польщі, та інші.

Ольга Тесляк розповіла ZAXID.NET, що знає особисто кількох людей, яких Катерина Сегет разом зі спільниками «кинули на гроші». Зокрема, зі слів Ольги Тесляк, 30 червня Катерина Сегет отримала 360 тис. грн на дрони від бійців одного зі спецпідрозділів, після чого пропала. Дрони не доставлені замовникам дотепер.

«Два місяці вона крутить голову. Спершу казала, що дрони існують, вони у Львові, треба дочекатися, щоб вона приїхала, бо вона не у Львові, і вона їх передасть. Потім було таке, що дрони не в неї, а в іншої людини. Вона щодня вигадує інші історії», – розповіла Ольга Тесляк.

Жертвою шахрайства з дронами стала львівська маркетологиня Ірена Томаш. Вона розповіла ZAXID.NET, що за рекомендацією від знайомих звернулася до Катерини Сегет і Дмитра Родіонова щодо закупівлі дрона та портативного генератора EcoFlow для підрозділу свого брата. 14 та 15 серпня Ірена Томаш перекинула на картку Катерини Сегет понад 86 тис. грн (20,6 тис. за генератор і решту – завдаток за дрон).

«Я написала Дмитру на WhatsApp, він сказав, що готовий придбати дрони. Через день він мені написав, що вони вже все придбали. Після цього доєдналася до процесу Катерина, яка мала це все привезти в Україну. Далі почалися каруселі: «завтра-завтра, потім-потім, я дуже зайнята». Я почала бити на сполох і повилазило багато цікавих історій, що я не перша в цій схемі і що вони неодноразово кидали людей на гроші», – розповіла Ірена Томаш, зазначивши, що замовлений товар, який мав бути доставлений за кілька днів, не отримала досі.

Постраждала від шахрайства львів’янка звернулася з заявою в поліцію. У поліції Львівщини поінформували ZAXID.NET, що відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства (ч. 1 ст. 190 ККУ).

За даними YouControl, Катерина Сегет зареєстрована як ФОП у Львові. Вона займається театральною та концертною діяльністю. З відкритих джерел також відомо, що вона працювала асистенткою драматургів у кількох львівських театрах.

Сама Катерина Сегет відмовилася прокоментувати по суті звинувачення на її адресу. Вона ухилилася від відповіді на запитання про те, чи брала гроші на дрони і чи збирається виконувати зобов'язання перед замовниками.

«Вважаю, що в правовій державі будь-які звинувачення можуть бути тільки за рішенням суду. Я буду писати заяву про наклеп і вирішувати ті ситуації, які зараз відбуваються, через правоохоронні органи», – заявила вона ZAXID.NET.