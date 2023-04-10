За шахрайство 32-річному чоловікові загрожує до трьох років ув'язнення

Поліція затримала 32-річного мешканця Долини, яки через фейкові акаунти у Facebook виманював у людей гроші на автомобілі для ЗСУ. Чоловік публікував оголошення про те, що може привезти авто з-за кордону для військових по вигідній ціні, брав завдаток, а потім зникав. Наразі йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Як у понеділок, 10 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, 32-річний мешканець Долини уже встиг ошукати щонайменше 20 людей, які переказали йому 50 тис. грн. «Чоловік у Facebook публікував у різних групах оголошення про допомогу ЗСУ під приводом пригону авто та видурював у людей гроші у вигляді завдатку», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у прикарпатця вилучили мобільні телефони, сім-карти, банківські платіжні карти, чорнові записи, гроші. Фейкові сторінки та оголошення правоохоронці видалили. Остаточну кількість потерпілих та суми, які отримав чоловік, правоохоронці наразі встановлюють.

Поліція відкила кримінальне провадження ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому). Мешканцю Долини вже повідомили про підозру, за скоєне йому загрожує до трьох років ув’язнення.