Правоохоронці наразі встановлюють усіх клієнтів, які відправляли кошти продавчині

Кіберполіція викрила 18-річну мешканку Івано-Франківська, яка створила онлайн-магазин одягу, отримувала від клієнтів аванс, але товар не відправляла. Наразі поліцейським відомо про щонайменше шістьох постраждалих від шахрайства. Суми коштів та інших потерпілих наразі встановлюють. За скоєне дівчині загрожує до восьми років ув’язнення.

Як у вівторок, 4 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, 18-річна дівчина, яка тимчасово проживає у Франківську, в соціальній мережі створила магазин одягу. «Під приводом продажу товарів імітувала договірні зобов’язання, які не збиралась виконувати, та видурювала в людей гроші. Потерпілі кидали зловмисниці передоплату вартості замовлення. Утім товару так і не отримали», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції уточнюють, що від дій дівчини постраждали щонайменше шестеро людей. Остаточну кількість потерпілих та суму грошей, отриманих від шахрайства, правоохоронці наразі встановлюють. Під час дома у дівчини вилучили мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та інші речові докази.

Дівчині повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.