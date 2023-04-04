Затриманого юнака чоловік передав правоохоронцям

На Хмельниччині чоловік затримав 17-річного хлопця, який разом зі спільником хотів виманити у його сусідки гроші. Зловмисники працювали за схемою «ваш родич у біді», а гроші у жінки виманювали начебто на лікування її доньки. Як виявилось, юнак вже не вперше задіяний у шахрайстві – раніше він зі спільником ошукав мешканців Львівщини на 7 тис. доларів за подібною схемою.

До поліцейських мешканка Хмельниччини звернулась у неділю, 2 квітня. Вона повідомила, що її намагались ошукати популярною шахрайською схемою «ваш родич у біді». Зокрема, до неї зателефонував невідомий та повідомив, що її дочка потребує негайної медичної допомоги. Але жінка не розгубилась та попередила сусіда, щоб в разі чого допоміг їй.

«Вона погодилась з телефонним шахраєм віддати гроші кур'єру, який мав їх доставити начебто для надання допомоги її дочці. Коли хлопець прибув за грішми, сусід затримав його та передав поліцейським. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група», – йдеться у повідомленні Кам'янець-Подільського районного управління поліції.

Затриманий 17-річний мешканець Харківщини у скоєному зізнався одразу ж. Як виявилось, це не вперше він приймає участь у шахрайстві. Нещодавно на Львівщині він з невідомим спільником ошукав людей на 7 тис. доларів за схожою схемою. Наразі слідчі встановлюють деталі справи та співучасників злочину.