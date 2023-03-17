Суд на Хмельниччині призначив шість років тюрми шахраєві, який виманив у літньої жінки понад півмільйона гривень. Чоловік разом зі спільницею працював за популярною шахрайською схемою «ваш родич потрапив у ДТП».

Злочин чоловік скоїв в лютому 2021 року. Спершу до 83-річної мешканки Кам'янця-Подільського зателефонувала невідома жінка і повідомила, що її донька скоїла ДТП.

«Невдовзі з потерпілою зв’язався обвинувачений та представився працівником прокуратури. Чоловік переконав пенсіонерку, що на лікування особі, яка нібито постраждала в ДТП, та задля уникнення кримінальної відповідальності доньки потрібно заплатити», – повідомляє прес-служба прокуратури Хмельниччини.

В результаті налякана літня жінка віддала зловмиснику понад 500 тис. грн. Вже згодом з’ясувалось, що в аварію її донька не потрапляла, а насправді літня жінка стала жертвою шахраїв.

Про вирок суду в цій справі стало відомо в п'ятницю, 17 березня. Суд визнав 29-річного чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство) та призначив шість років тюрми. Щоправда, вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.