Тарологинею, яка обіцяла «допомогти змінити життя», виявилась 20-річна мешканка одного з сіл Житомирщини

Поліція розшукала тарологиню, яка виманила у мешканки Хмельницького 67 тис. грн. Ці гроші жінка заплатила, щоб отримати консультацію щодо важливих для неї життєвих питань, але допомогою ворожки залишилась незадоволена. Гроші тарологиня їй не повернула, тож жінка написала заяву в поліцію. Окрім неї, з аналогічними скаргами щодо цієї ж шахрайки до поліції звернулись шестеро людей.

Розшук шахрайки хмельницька поліція розпочала 8 березня, після того, як до правоохоронців звернулась мешканка Кам'янець-Подільської громади. Вона розповіла, що в інтернеті знайшла тарологиню і вирішила замовити у неї консультацію. Обійшлась вона в 67 тис. грн, але розмовою замовниця залишилась незадоволена.

«У ході онлайн-сеансу замовниця розуміла, що її просто ошукали. За словами потерпілої , окрім співчутливих слів та перефразування інформації, озвученої самою ж жінкою, нічого цінного та фахового у відповідь на свій запит вона не почула. На претензії клієнтки фахівчиня жодним чином не відреагувала і кошти не повернула», – повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

Працівники поліції за декілька днів встановили особу тарологині. Нею виявилася 20-річна мешканка одного із сіл Житомирської області. Як видно на скріншоті її сторінки в Instagram, вона позиціонувала себе не лише як тарологиня, а й цілительниця та провісниця. «Повір, наша зустріч не випадкова. Змінимо твоє життя?» – йдеться у описі профілю. Свою сторінку вона вела російською мовою.

Наразі заяви про шахрайські дії цієї жінки вже подали семеро мешканців з різних міст України. «За усіма фактами працівники поліції проводять перевірки і закликають громадян бути обачнішими. Особливо, коли йдеться про такі значні суми коштів», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що місяць тому хмельницька поліція розпочала розслідування щодо шахраїв, які виманили у жінки всі ювелірні прикраси, пообіцявши зняти «порчу». Прикраси начебто мали пройти обряд «очищення» у монастирі, але коли шахраї перестали виходити на зв'язок, ошукана жінка написала заяву в поліцію.