Мешканка Хмельницького віддала шахраям всі золоті прикраси, аби зняти «порчу». Оголошення про таку «послугу» вона знайшла в інтернеті. Шахраї сказали їй, що у прикрасах акумулюється негативна енергія, тож їх необхідно очистити в одному з монастирів. Лише коли шахраї перестали виходити на зв'язок, а прикраси їй ніхто не прислав назад, жінка написала заяву в поліцію.

Про інцидент стало відомо у вівторок, 7 лютого, після повідомлення прес-служби поліції Хмельниччини. Як розповіла потерпіла, в інтернеті вона натрапила на інформацію про зняття «порчі». Потім в месенджер отримала пропозицію надання таких послуг. Їй повідомили, що для зняття «порчі» необхідно відправити поштою всі золоті прикраси, які нібито акумулюють негатив. Там, за легендою, вони мали пройти обряд очищення в одному із монастирів.

«Потерпіла виконала всі інструкції шахраїв. Та назад золото їй так і не прислали. І зв’язок з псевдоблагодійниками обірвався. Тоді жінка звернулась із заявою до поліції», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції, наразі остаточна сума збитків невідома, її ще підраховують експерти. Також відмовились уточнити вік заявниці, лише додали, що жінці близько 60 років.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 190 ККУ (шахрайство). «Принагідно поліцейські закликають громадян до пильності і радять не довіряти різним «спеціалістам», які пропонують послуги ворожіння, зняття «порчі» тощо. Надмірна довірливість — ваш перший ворог», – додають правоохоронці.