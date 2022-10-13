Суд призначив менеджерці з обслуговування клієнтів одного з банків Хмельницького вісім років ув'язнення за привласнення грошей. Всього вона вкрала 6 млн грн. Скільки саме клієнтів банку втратили гроші через жінку, наразі не повідомляють. Згідно з рішенням суду, всі матеріальні збитки вона повинні відшкодувати.

Про вирок Старокостянтинівського райсуду стало відомо у четвер, 13 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини.

«Встановлено, що протягом 2012-2013 років жінка, маючи повний доступ до інформації по рахунках вкладників банку і самих рахунків, шляхом неодноразової підробки документів і підписів вкладників, заволоділа грошима громадян на загальну суму понад 6 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав жінку винною у порушенні ч. 3, 4, 5 ст. 191 ККУ (привласнення майна) і призначив їй вісім років ув'язнення з конфіскацією майна. Крім того, їй заборонять обіймати керівні посади на три роки. Також жінка повинна відшкодувати всі матеріальні збитки.

Вирок суду не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.