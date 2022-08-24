Хмельницький суд призначив 13,5 років ув'язнення жінці, яка виманила у знайомих майже 40 млн грн. Жінка позичала гроші начебто для бізнесу та для лікування чоловіка. Загалом вона ошукала 25 людей.

Про вирок стало відомо у середу, 24 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Як встановило слідство, 45-річна жінка ошукала 25 людей, завдавши їм збитків на майже 40 млн грн. Найбільше потерпілих – хмельничани. Також є жителі з Житомирської, Рівненської, Херсонської та Черкаської областей.

«Без наміру повертати зловмисниця позичала гроші нібито для здійснення підприємницької діяльності, а на вигадане лікування чоловіка за кордоном «зібрала» майже 10 млн грн. Демонструючи спроможність виконати взяті на себе зобов’язання, жінка намагалась підтримувати з потерпілими дружні стосунки, нерідко дарувала їм цінні подарунки, після чого знову отримувала кошти в борг», – йдеться у повідомленні.

Розмір шкоди окремим потерпілим коливається від 55 тис. до 7 млн грн.

Суд визнав жінку винною в порушенні ч.2, 3 і 4 ст. 190 ККУ (шахрайство у особливо великих розмірах) та призначив їй 13 років та шість місяців ув'язнення. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді. До вступу вироку в законну силу обвинувачена перебуватиме під вартою.