Чотирьом учасникам банди оголосили про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу

На Хмельниччині поліція викрила групу шахраїв, які продавали людям проблемні автомобілі. У цих авто були перебиті номери, підроблені документи, або ж вони взагалі перебувало під арештом. Переважно жертвами аферистів ставали власники автомобілів, які хотіли за доплату обміняти своє авто на кращу модель. Наразі слідству відомо про шістьох потерпілих.

Загалом до злочинної групи входили четверо людей. Керував ними 34-річний мешканець Хмельниччини. Зловмисники шукали жертв серед власників автомобілів, які хотіли обміняти власне авто з доплатою на новішу машину.

«Злочинна схема полягала в тому, що у потерпілого забирали його транспортний засіб, брали з нього доплату (в середньому кілька тисяч доларів) і передавали йому обумовлений автомобіль, але проблемний: з перебитими номерами, підробленими документами, у заставі, під арештом або ж придбаний у кредит і ще не виплачений. Звісно, що новий власник навіть не здогадувався про таку темну історію набутого транспортного засобу», – зазначає прес-служба поліції Хмельниччини.

Про махінацію власники дізнавались лише через кілька днів, коли йшли до державних установ, аби переоформити покупку на себе. Цього невеликого проміжку часу зловмисникам вистачало для того, аби без присутності потерпілого швидко переоформити його автомобіль на третіх осіб та перепродати.

Слідчі уже зафіксували шість фактів таких кримінальних правопорушень. За попередніми підрахунками, шахраї завдали збитків на 800 тис. грн. Наразі усім членам угруповання оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених низкою статей ККУ:

ч.2 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 209 (розпорядження майном, отриманого злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 358 (підробка офіційного документу)

Зазначимо, що санкція статті про незаконне заволодіння транспортним засобом передбачає до восьми років тюрми.