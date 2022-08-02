Мешканця Старокостянтинова на Хмельниччині викрили на привласненні майже 13 тис. грн благодійних внесків на потреби армії. У березні чоловік розмістив у соцмережах заклики жертвувати гроші на закупівлю тепловізорів. Однак всі кошти, які надіслали люди, він привласнив собі. Крім того, слідству відомо про ще один подібний епізод, коли чоловік збирав гроші начебто на лікування військового, використавши фальшивий знімок з травмованою ногою. Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, йдеться про 24-річного мешканця Старокостянтинова Ярослава Бондаря.

Про вручення підозри псевдоволонтеру стало відомо у вівторок, 2 серпня, після повідомлення прес-служби спецпрокуратури у військовій сфері західного регіону. За версією слідства, мешканець міста Старокостянтинів опублікував в Instagram та Facebook повідомлення про збір грошей на закупівлю тепловізорів для військової частини.

Для перерахування благодійних внесків чоловік вказав свої банківські реквізити. Однак зібраних майже 13 тис. грн добровільних пожертв він привласнив та витратив на свої потреби.

«Крім цього, підозрюваний намагався заволодіти ще 200 тис. грн, які він нібито збирав на лікування постраждалого від мінно-вибухового поранення військового. Для цього він використав фальшивий фотознімок з травмованою ногою», – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно). У разі доведення вини мінімально йому загрожує штраф від 51 тис. грн, максимум – до трьох років тюрми.