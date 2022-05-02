Зловмисника затримали і доправили до слідчого ізолятора

На Хмельниччині поліція затримала 25-річного чоловіка, який вкрав усі заощадження сім'ї переселенців з Донеччини. Крадій спеціально поселився на ніч у соціальному притулку, де ночували вимушені переселенці, і обікрав одну родину. Яку саме суму викрав чоловік, в поліції не уточнюють. Затримали його на блокпості у селищі Летичів за орієнтуванням. Наразі він перебуває в СІЗО, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

У суботу, 30 квітня, до поліції із заявою про крадіжку звернулась переселенка з Донеччини, яка знайшла тимчасовий прихисток у Славуті. Жінка повідомила, що невідомий викрав сумку, де були заощадження всієї її сім’ї.

Оперативники Шепетівського райуправління поліції з’ясували, на якому автомобілі пересувався зловмисник, і передали орієнтування колегам по області. Його зупинили на блокпосту в селищі Летичів.

«Крадієм виявився 25-річний «гастролер» з Дніпропетровщини. Зловмисник теж на ніч поселився в соціальному притулку, де і викрав сумку з чималою сумою коштів. Після цього поспішив покинути межі області. Проте це йому не вдалось. Викрадені кошти у нього вилучили. Найближчим часом їх повернуть власниці», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Хмельниччини.

Наразі чоловік перебуває в СІЗО. Слідчі вже оголосили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка), санкція якої передбачає до 8 років ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, правоохоронці перевіряють затриманого на причетність до вчинення подібних злочинів в інших регіонах України.