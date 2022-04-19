Чемеровецький суд на Хмельниччині призначив 5 років ув'язнення чоловікові, який вкрав автомобіль ВАЗ. Відомо, що 28-річний чоловік вже не вперше викрадає автомобілі. На момент вчинення крадіжки йому було заборонено покидати територію населеного пункту за вчинення попередніх злочинів, але забороною він знехтував.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, автомобіль чоловік викрав у січні 2022 року. Інцидент стався в одному з сіл Кам'янець-Подільського району. Власник залишив ключі у автомобілі ВАЗ, чим скористався зловмисник.

«Вже неодноразово судимому чоловіку встановлено заборону покидати територію населеного пункту, в якому він проживав за вчинення попередніх злочинів, але знехтувавши цим, злочинець поїхав на краденому авто в іншу область», – йдеться у повідомленні.

Чемеровецький райсуд визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) та призначив йому 5 років і один місяць ув'язнення.