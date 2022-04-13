Чоловік хотів доїхати додому на вкраденому автомобілі, але через порушення комендантської години його зупинили поліцейські

У селі Велика Городниця на Рівненщині 35-річний чоловік вкрав автомобіль Volkswagen Golf, поки його власник заснув після вживання алкоголю. Втім, доїхати додому зловмисник не встиг, оскільки через порушення комендантської години його зупинили поліцейські. На нього склали три адмінпротоколи, а автомобіль вилучили. За декілька днів до поліції звернувся власник автомобіля, який повідомив про крадіжку. Відтак зловмиснику тепер загрожує ще й кримінальна відповідальність за викрадення автомобіля.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, повідомлення про викрадення автомобіля надійшло до поліції близько 15:40 у вівторок, 12 квітня. Мешканець села Велика Городниця повідомив, що 8 квітня його знайомий вкрав у нього автомобіль Volkswagen Golf та поїхав у невідомому напрямку.

«Поліцейські встановили, що ввечері восьмого квітня, 38-річний житель Великої Городниці, за місцем проживання розпивав із 35-річним товаришем, жителем села Зоряне, спиртні напої. Потому зморений алкоголем господар заснув, а нетверезий знайомий взяв ключі та викрав автомобіль, припаркований біля будинку. Втім, доїхати до місця призначення не встиг – через порушення комендантської години та невиконання вимоги зупинки, екіпаж поліцейських наздогнав водія», – йдеться у повідомленні.

Чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння на місці. Тест показав 2.23 проміле, що майже в 12 разів перевищує норму. Автомобіль помістили на спецмайданчик, а на чоловіка склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння), яка передбачає 17 тис. грн штрафу. Крім того, склали також протоколи за ст. 122-2 КУпАП (невиконання вимоги про зупинку) та ч.1 ст. 126 КУпАП (керування особою, яка не має відповідних документів).

Так як поліція з'ясувала, що автомобіль чоловік вкрав, незабаром йому вручать підозру. Стаття 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом) передбачає як мінімум штраф до 20,4 тис. грн.