Зловмисники прийшли до помешкання поліцейського і на місці влаштували конфлікт

У селищі Квасилів на Рівненщині поліція затримала двох чоловіків, які напали на оперуповноважного поліції. Вони прийшли до його помешкання з'ясувати, чому їм не повертають вилучені за керування під наркотиками автомобілі. Зловмисники розпочали конфлікт, також погрожували поліцейському, потім вдарили його в обличчя. Підмогу викликала дружина потерпілого. Наразі нападники перебувають у СІЗО, за насильство щодо працівника правоохоронного органу їм загрожує до п'яти років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, повідомлення про злочин надійшло близько 21:30 у неділю, 3 квітня. На лінію 102 звернувся 38-річний оперуповноважений, житель Квасилова. Він повідомив, що за місцем його проживання прийшли двоє чоловіків, влаштували конфлікт та нанесли йому тілесні ушкодження.

Як з'ясували слідчі, до квартири прийшли двоє 35-ти та 31-річні односельчани, які хотіли розібратися, чому їм не повертають їхні автомобілі, вилучені за керування в стані наркотичного сп’яніння іще на початку березня. Поліцейський пояснив про рішення Рівненської військової адміністрації, яка у таких випадках транспортні засоби вилучає і передає на потреби ЗСУ.

«Зловмисники нецензурно виражалися на адресу поліцейського та погрожували. Капітан поліції намагався самостійно вгамувати дебоширів, але ті поводилися агресивно і на вимогу припинити протиправні діяння не реагували, завдавши йому удар в обличчя. Дружина правоохоронця покликала на підмогу колегу, що живе неподалік. Коли поліцейські намагалися їх затримати, ті хаотично наносили їм удари у різні частини тіла», – йдеться у повідомленні.

Нападників затримали поліцейські. Наразі вони обоє перебувають у СІЗО. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2. ст. 345 ККУ (насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до п'яти років.

Відомо, що обоє чоловіків неодноразово потрапляли в поле зору поліцейських за злочини, пов’язані із наркотиками. Протокол за керування в стані сп’яніння на 35-річного нападника склали третього березня цьогоріч, а на молодшого — сьомого березня по відмові від проходження медичного огляду.

Під час затримання від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння зловмисники вкотре відмовилися. Потерпілих поліцейських після надання необхідної медичної допомоги відпустили, наразі вони перебувають на амбулаторному лікуванні.