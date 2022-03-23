На 44-річну водійку склали адмінпротокол за статтею про п'яне водіння

У селищі Рокитне на Рівненщині в п'яної жінки конфіскували автомобіль Opel Vectra на потреби ЗСУ. Автомобіль з увімкненою «аварійкоюа» помітили учасники місцевого громадського формування, які патрулювали вулицю. У відповідь на пропозицію допомогти водійка відповіла нецензурно. Виявилось, що вона була п'яна. Поліція склала на неї адмінпротокол за статтею про п'яне водіння.

Про інцидент повідомили на сторінці громадського формування «Рокитнівська варта» у Facebook. Інцидент стався близько 22:50 у вівторок, 22 березня. Під час патрулювання селища Рокитне члени громадського формування помітили автомобіль Opel, в якого була ввімкнена аварійна світлова сигналізація.

«Вартівці підійшли до авто та запропонувати допомогу, але отримали нецензурну відповідь від водія. Оскільки під час спілкування члени формування відчули різкий запах алкоголю від водія авто, на місце події викликали працівників поліції», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Рівненщини в коментарі «Rivne Media» підтвердили, що такий інцидент справді був. За кермом була мешканка села Осницьк 1977 року народження. На водійку склали адмінпротокол за ч.1 ст.130 КУпАП (керування у стані сп'яніння).

Також у неї вилучили автомобіль, його передадуть на потреби української армії.