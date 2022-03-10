Арештовані автомобілі, які знаходяться на штрафмайданчиках Рівненської області, вирішили передати на потреби тероборони. Ці автомобілі перебувають у робочому стані і їх одразу можна залучити для перевезень. Ще 34 автомобілі, вилучені у нетверезих водіїв, територіальна оборона отримала від патрульної поліції.

Про рішення передати справні автомобілі зі штрафмайданчиків області на потреби територіальної оборони у четвер, 10 березня, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. «Здебільшого це автоконфіскат, який перебуває в кримінальних провадженнях, транспортні засоби, у яких перевозили наркотики, учасники ДТП «на ходу» та автівки, арештовані рішенням суду», — повідомив Віталій Коваль.

Крім того, у перші дні війни деякі банківські установи області добровільно передали свої інкасаторські автомобілі на потреби армії. Таким чином на потреби оборони залучено понад півсотні автомобілів.

У Рівненській області з 2 березня також діє розпорядження про вилучення транспорту у п’яних водіїв. Від дня його запровадження патрульні вже вилучили 34 автомобілі на потреби армії та тероборони.