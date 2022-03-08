Міськрада Рівного закликала повідомляти про нелегальну торгівлю алкоголем
Для скарг на продавців відкрили додаткові телефони
Міська рада Рівного закликає мешканців міста повідомляти про порушення заборони на торгівлю алкоголем. Для скарг на продавців-порушників відкриті додаткові телефони, скаржникам гарантують анонімність, порушникам — покарання. Їх також закликають зробити пожертву на потреби військових.
Про контроль за дотриманням заборони на торгівлю алкоголем Рівненська міська рада повідомила у понеділок, 7 березня. «Не всі рівняни дотримуються заборони. Періодично ми продовжуємо отримувати скарги про незаконний продаж алкоголю, особливо серед нелегальних «бізнесменів». Якщо ви виявили підпільну точку продажу алкоголю — одразу пишіть нам у чат під цим дописом», — написав міський голова Рівного Олександр Третяк.
Повідомити про точки продажу алкоголю можна за коротким номером для скарг на міські комунальні проблеми 1553, а також за додатковим номерами (096)3331553, (099)3331553. Скаржникам гарантують анонімність, а продавцям — покарання. Водночас міський голова закликав кожного продавця-порушника пожертвувати цукор на потреби військових.
Додамо, що кілька днів тому після оголошення заборони торгівлі спритним патрульні вилучили у одного з продавців спирт й відправили його в лікарню. Також від початку дії розпорядження про вилучення на потреби тероборони транспорту у п’яних водіїв на Рівненщині відібрали уже понад 30 автомобілів.