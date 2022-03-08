Рівнян закликають повідомляти про точки, де продовжують продавати спиртне

Міська рада Рівного закликає мешканців міста повідомляти про порушення заборони на торгівлю алкоголем. Для скарг на продавців-порушників відкриті додаткові телефони, скаржникам гарантують анонімність, порушникам — покарання. Їх також закликають зробити пожертву на потреби військових.

Про контроль за дотриманням заборони на торгівлю алкоголем Рівненська міська рада повідомила у понеділок, 7 березня. «Не всі рівняни дотримуються заборони. Періодично ми продовжуємо отримувати скарги про незаконний продаж алкоголю, особливо серед нелегальних «бізнесменів». Якщо ви виявили підпільну точку продажу алкоголю — одразу пишіть нам у чат під цим дописом», — написав міський голова Рівного Олександр Третяк.

Повідомити про точки продажу алкоголю можна за коротким номером для скарг на міські комунальні проблеми 1553, а також за додатковим номерами (096)3331553, (099)3331553. Скаржникам гарантують анонімність, а продавцям — покарання. Водночас міський голова закликав кожного продавця-порушника пожертвувати цукор на потреби військових.

Додамо, що кілька днів тому після оголошення заборони торгівлі спритним патрульні вилучили у одного з продавців спирт й відправили його в лікарню. Також від початку дії розпорядження про вилучення на потреби тероборони транспорту у п’яних водіїв на Рівненщині відібрали уже понад 30 автомобілів.