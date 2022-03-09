Ілон Маск засвідчив свою підтримку України системами супутникового зв'язку

Перші системи Starlink компанії SpaceX американського мільярдера та винахідника Ілона Маска прибули на Рівненщину. Їх передали структурам, які відповідають за територіальну оборону.

Про одержання перших станцій супутникового інтернету Starlink у середу, 9 березня, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. «На Рівненщині з’явилися перші системи Starlink компанії Ілона Маска SpaceX… Їх передали територіальній обороні. Невдовзі очікуємо другу партію Starlink», — написав Віталій Коваль.

Starlink – глобальна супутникова система, яка забезпечує високошвидкісний широкосмуговий супутниковий доступ до Інтернету у місцях, де він ненадійний або недоступний. Ілон Маск, нагадаємо, висловив свою підтримку Україні. Першу партію станцій супутникового інтернету від компанії Ілона Маска доставили в Україну 28 лютого.

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