Мільярдер Ілон Маск висловив свою підтримку Україні
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Американський мільярдер і винахідник, засновник SpaceX Ілон Маск висловив свою підтримку Україні. Відповідний допис він зробив на своїй сторінці у Twetter.
Hold Strong Ukraine— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022
Однак уже у наступному твіті Маск висловив співчуття.
«Великим людям Росії, які цього (мається на увазі війна Росії проти України - ред.) не бажають»- йдеться у дописі.
And also my sympathies to the great people of Russia, who do not want this— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022
Як інформував ZAXID.NET, в Україну доставили першу партію станцій супутникового інтернету від компанії Starlink американського мільярдера Ілона Маска.
До слова, раніше мільярдер Річард Бренсон закликав світовий бізнес відстояти суверенітет України.
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