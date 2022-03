Американський мільярдер і винахідник, засновник SpaceX Ілон Маск висловив свою підтримку Україні. Відповідний допис він зробив на своїй сторінці у Twetter.

Однак уже у наступному твіті Маск висловив співчуття.

«Великим людям Росії, які цього (мається на увазі війна Росії проти України - ред.) не бажають»- йдеться у дописі.

And also my sympathies to the great people of Russia, who do not want this