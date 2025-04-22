Проректор Володимир Качмар вважає, що звинувачення з'явились через його участь у виборах на посаду ректора

Доктор історичних наук, проректор та кандидат на посаду ректора Львівського університету імені Івана Франка, 59-річний Володимир Качмар, подав до суду на 24 канал через публікацію, де колишня студентка звинуватила його в домаганнях. Йдеться про свідчення колишньої очільниці Студентського уряду університету Ангеліни Бережненко, яка у соцмережах розповіла про харасмент з боку викладача. Про судовий позов повідомила журналістка NGL.media Катерина Родак у вівторок, 22 квітня.

Звинувачення проти Володимира Качмара з'явились після того, як десятки студенток звинуватили у домаганнях професора Львівського університету Йосипа Лося. «Майже не пам'ятаю цього викладача [Володимира Качмара] на парах (він викладав у мене історію, але лише лекції, практичні проводив інший викладач), але жінки, які поділились спогадами про його поведінку, мої знайомі і я їм вірю. І в мене зараз в голові дуже сильний дисонанс, бо всі наче поговорили про це три дні і забули. Володимир Качмар пильнує за своєю репутацією, тому судиться із журналістами, які опублікували матеріал з коментарями колишніх студенток кандидата на посаду ректора», – написала Катерина Родак.

Справу розглядатиме Галицький райсуд Львова. Відповідачами є ПАТ «Телерадіокомпанія Люкс» та редакторка стрічки новин 24 каналу Поліна Буянова. Володимир Качмар вимагає спростування інформації. Наступне засідання у справі призначили на 1 травня 2025 року.

Справу розглядатимуть у Галицькому райсуді Львова

Також до суду подав звільнений через домагання професор факультету журналістики ЛНУ Йосип Лось. Він намагається поновитися на посаді.

Нагадаємо, що після звинувачень у домаганні від викладача факультету журналістики Львівського університету, 87-річного Йосипа Лося, колишні студенти написали про харасмент, який вони пережили від 59-річного професора та проректора Володимира Качмара. Публічно про домагання заявили п'ятеро жінок. Ще одна потерпіла написала про пережите, заповнивши гугл-форму, яку запустив ZAXID.NET. Крім цього, редакції відомо про ще 12 жінок, які анонімно розповіли про домагання.

Володимир Качмар заперечує всі звинувачення у домаганнях. Він вважає, що його намагаються дискредитувати через участь у виборах ректора, які відбуваються 22 квітня. Качмар написав, що коли він оголосив про свою кандидатуру, то на адресу університету надійшло звернення, в якому його звинувачували у домаганнях і просили комісію з етики провести розслідування. Крім цього, Качмар стверджує, що його безпідставно звинувачували у п'яному водінні.

У коментарях до публікації журналістка та колишня студентка факультету журналістики Олена Івашків написала про домагання, які сталися 2003 року. Тоді Олена була студенткою першого курсу факультету журналістики.

«Нешановний пане Володимире. Ви викладали на нашому курсі історію. І коли на зимову сесію я прийшла до вас здавати залік, ви сказали що залік не ставите і щоб я прийшла його перездавати у топі на бретельках. Я дуже боялася. Звісно, до напівоголеного тіла на заліку не дійшло. Дякую собі 17-річній, розповіла старшим. Швидко знайшли знайомого, який з вами навчався, попросили заступитися за мене. Він зателефонував вам. Коли я вдруге прийшла на залік, ви прошипіли: "Щоб цей старий алкоголік більше мені не дзвонив"», – написала Олена Івашків.

Коментар Олени Івашків

ZAXID.NET відомо, що Олена Івашків 6 березня 2025 року звернулася до комісії етики Львівського університету. Однак університет не відреагував на звернення колишньої студентки.

Згодом про домагання повідомила колишня студентка факультету журналістики та ексголова Студентського уряду університету Ангеліна Бережненко. Вона відреагувала на допис викладача, який мав заголовок «Про людей» і написала про домагання, які пережила 2022 року.

«Про людей – це питати коли ми вже десь вдвох будем, щоб дружина не бачила. Про людей – закриватись на ключ, щоб ніхто не заважав. Про людей – це мати колегу в університеті, який був постійно на зв'язку, щоб якщо щось зайти в кабінет "випадково" і обірвати можливий розвиток подій. Про людей – це колеги поряд, частина з яких все це бачила і просто мовчала і мовчить зараз. Про людей – кричати на деканів, бо сьогодні настрій такий і перед студентами можна показати свою силу», – написала Ангеліна Бережненко.

Вона додала, що проректор Качмар є «профільним в питанні студентів та студентського самоврядування», але за час її каденції самоврядування припинило співпрацю з ним.

У коментарі ZAXID.NET Ангеліна Бережненко розповіла, що наважилася написати про Володимира Качмара через його виправдання й коментарі підтримки від людей, які насправді знали про харасмент. Вона зазначила, що на адресу студентського самоврядування надходили анонімні звернення від студенток.

«Мені вдавалося відстоювати свої кордони. Зараз мені психологічно погано, тому я вирішила про це написати. Я розповідаю і мені дуже соромно, це все не так мало бути. Це треба було завершувати тоді, а це просто замкнене коло. Володимир Качмар має великий вплив в університеті, він довго очолював профспілку. Я дуже люблю університет і вболіваю за нього, тут класні викладачі», – сказала Бережненко після публікації допису.

Продовжила розповідь колишня заступниця голови профкому студентів Львівського університету Уляна Дрогомирецька. За її словами, проректор також зловживав алкоголем.

«Коли переносили зустрічі чи підписи, бо вже "у кондиції". Коли твій зовнішній вигляд обов’язково прокоментують та недоречно з підтекстом про це пожартують. Коли "ненароком" опустити руку на стегна студентки чи вдарити по сідницях "в жарт" – це ок. Коли треба бути на звʼязку, щоб врятувати колегу від небажаного», – написала Уляна Дрогомирецька.

Публікації Ангеліни Бережненко та Уляни Дрогомирецької

Колишня студентка факультету журналістики Ірина Ридзай розповіла, що також пережила домагання від Володимира Качмара. Ірина написала про це під дописом журналістки Катерини Родак, яка першою повідомила про домагання від Йосипа Лося.

«Ще в нас там був історик, який любив таке робити. От зі мною він закривався в кабінеті, дівчата з тої сторони ледь не виламали двері. І я, блін, теж мовчала, – згодом Ірина Ридзай підтвердила, що йдеться саме про Володимира Качмара, – У мене шок, що він хоче бути ректором. Всі знають. І викладачі, зокрема, бо сміялися з нашої однокурсниці, яка з ним мала стосунки, а потім одружилася».

Коментарі Ірини Ридзай

Про наполегливі запрошення і шантаж сесією написала колишня студентка Ірина Грек. «Качмар нічого не прокоментує, бо він такий самий, колись погрожував мені телефоном, що якщо з ним не піти на каву, то ти не здаси сесію й навіть можеш не закінчити університет! На той час, я звісно ж, дуже боялась і промовчала, хоча від дівчат були зізнання і про так звану "непристойну поведінку"», – написала Ірина Грек.

Коментарі Ірини Грек

Зазначимо, що коли десятки жінок почали звинувачувати у домаганнях професора Йосипа Лося, ZAXID.NET розпочав збирати свідчення про домагання у навчальних закладах. Редакції відомо про 12 жінок, які в різні роки пережили домагання від Володимира Качмара, але наразі не готові свідчити публічно. Неанонімно розповіла свою історію колишня студентка факультету журналістики, яка публічно не готова називати своє їм’я та прізвище, але готова давати свідчення правоохоронцям.

«Якщо Лось, вибачте, дурко, зі своєю філософією-енергетикою скорпіона, то Качмар добре продуманий абʼюзер. Робив тихо, домагався якби доводячи дівчат до межі й вони були змушені самі йому пропонувати інтим. Одного разу влітку мені подзвонив незнайомий номер. Це виявився Володимир Качмар. Він запрошував на каву. Я була спантеличена. Але репутацію його знала», – написала жінка.

Вона зазначила, що збрехала викладачеві, що зараз не у Львові, але Володимир Качмар сказав, що бачить її в кафе. За словами колишньої студентки, він перепитав, чи вона пам'ятає про іспит з історії.

«Екзамен я дійсно здавала тяжко, тобто він його у мене просто не приймав, посміхався, і я пішла на комісію. Там він навіть нічого не питав і просто злісно поклав якусь оцінку. Річ у тому, що я проконсультувалася зі знайомим юристом щодо цієї ситуації й перше що мені пояснили що нема факту злочину, моє слово проти його слова як студентки проти викладача… Швидше всього матиму проблеми. Я дуже любила історію, я дійсно добре її знала... Але якби я не так добре знала предмет чи не була настільки морально сильною…», – розповіла колишня студентка.

Додамо, що Володимир Качмар є проректором з навчальної роботи, доктором історичних наук, професором кафедри новітньої історії України та кандидатом на посаду ректора Львівського університету. Крім цього, він викладав історію України на факультеті журналістки, де працює звинувачений у домаганнях Йосип Лось.

Зазначимо, що Володимир Качмар закрив коментарі під дописом, де заперечував всі звинувачення, частину коментарів він видалив. Він переконував, що це тиск на його сім’ю через вибори. Зазначимо, що свою підтримку Качмару висловили літературознавці та викладачі Львівського університету Богдан та Наталя Тихолози, заступник голови Львівської ОВА Іван Собко. Напередодні виборів на посаду ректора відео з підтримкою Качмара 17 квітня опублікувала Координаційна рада учасників бойових дій Львівщини при ЛОДА.